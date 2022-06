Harga Hewan Kurban Melonjak

PONTIANAK – Harga hewan kurban menjelang Idul adha tahun ini naik signifikan sebagai imbas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak. Meski begitu, ketersediaan hewan kurban dijamin aman untuk memenuhi kebutuhan.

“Makin naik harganya,” kata Ismail Ahmad, peternak di Kubu Raya, Sabtu (25/6). Harga jual kambing saat ini sekitar Rp120 ribu per kg untuk berat hidup pada jantan. Sedangkan yang betina sekitar Rp70 ribu per kg. Sebelum wabah PMK, harga kambing jantan Rp 85 ribu-90 ribu per kg dan Rp 55 ribu-60 ribu untuk betina.

Kendati ada kenaikan harga, dirinya yakin stok hewan ternak bakal mencukupi kebutuhan kurban pada tahun ini. “Sementara ini pasokan aman dari luar kabupaten,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK, kata Ismail, peternak berupaya meminimalisir kunjungan dari kandang ke kandang. Sebab, hal ini dikhawatirkan bisa menjadi perantara tersebarnya virus. Selain itu, pembersihan kandang dengan disinfektan dan pemberian vitamin untuk ternak juga dilakukan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalbar Muhammad Munsif menjelaskan pasokan hewan kurban di Kalbar nantinya masih didukung dari luar. Tetapi pihaknya memastikan upaya selektif mengingat adanya wabah PMK yang mengancam.

Munsif mengatakan, penyediaan hewan ternak yang menjadi kebutuhan masyarakat harus disiapkan secara hati-hati untuk mengurangi beban. Apalagi daerah pemasok yang biasa mendatangkan sapi ke Kalbar sedang berada dalam zona merah.

“Akan ada pengawasan yang sangat ketat. Harus ada persetujuan dari kita yang diterbitkan oleh gubernur yang didasarkan pertimbangan teknis,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyebutkan bahwa tingkat kesembuhan PMK pada hewan ternak di Kalbar relatif tinggi. Oleh karena itu, baik peternak maupun masyarakat diimbau untuk tidak khawatir. “Tingkat kematian sangat kecil. Namun, potensi kematian sekecil apa pun harus dicegah dengan penanganan yang baik,” katanya.

Pekan lalu, kasus PMK di Kalbar tersebar di delapan kecamatan atau 53 desa dan kelurahan. Namun, apabila dibandingkan dengan total desa dan kelurahan di Provinsi Kalbar yang sebanyak 2.086 maka daerah tertular PMK dinilai relatif kecil.

Perbandingan antara jumlah ternak yang terjangkit PMK dengan total ternak di Kalbar juga menunjukkan angka yang relatif kecil. “Hewan ternak berupa sapi di Kalbar sebanyak 158.910 ekor. Kasus PMK ada 1.000 lebih. Kembali pada data itu, peternak jangan khawatir dan masyarakat begitu juga,” sebutnya.

Meskipun rasio penularan yang rendah, upaya penanggulangan tetap dilakukan. Untuk itu, pihaknya terus mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ke para peternak, pedagang dan segenap lapisan masyarakat melalui semua saluran informasi dan komunikasi, baik secara elektronik, audiovisual, bahan cetak maupun tatap muka. Tujuannya agar masyarakat paham dan terbangun kepedulian serta peran serta dalam pencegahan penyebaran PMK.

Hal lain yang terus-menerus dilakukan, tambahnya, adalah memberikan layanan pemeriksaan respon kasus pelaporan yang masuk di Posko Crisis Center PMK, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Petugas medis veteriner yang turun ke kandang akan memeriksa suspek PMK dan langsung memberikan tindakan pengobatan serta penyuntikan vitamin sepanjang logistiknya masih tersedia secara gratis.

“Peternak juga diberikan edukasi untuk bisa menerapkan biosecurity di kandangnya dan membatasi bahkan dengan tegas melarang pihak lain keluar masuk kandang selain dirinya dan petugas medikvet,” pungkasnya.

Kemenag Terbitkan Edaran

Kementerian Agama telah menerbitkan panduan Nomor 10/2022 tentang Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah/2022 Masehi di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Ini panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Salat Hari Raya Idul Adha, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (25/6).

Edaran tersebut, di antaranya mengatur tentang pelaksanaan protokol kesehatan saat Salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban, takbiran, khutbah Idul Adha, ketentuan syariat berkurban, hingga teknis penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging kurban.

Khusus untuk kurban, kata Menag, menyembelih hewan pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menag mengimbau umat Islam untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria, serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan.

“Petugas dan masyarakat wajib memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease),” kata dia.

Bagi umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, Menag mengimbau untuk melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH).

“Atau menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat,” kata dia.

Adapun untuk panduan Salat Idul Adha, pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 H/2022 Masehi dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Pengurus dan pengelola masjid/musala wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialiasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah.

“Masyarakat diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 H/2022 M dan hari tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing,” kata Menag. (sti/ant)