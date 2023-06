Kolaborasi FK Untan dan Faculty of Health Science Universiti Teknologi Mara

International Collaborative Health Science 2023

PONTIANAK – Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura bekerja sama dengan Faculty of Health Science Universiti Teknologi MARA, Penang, Malaysia telah menggelar seminar berjudul “Ergonomics and Musculoskeletal Disorders (MSD) in Healthcare) pada Jumat, 23 Juni 2023.

Kegiatan yang diketuai oleh Dr. Agustina Arundina T.T., S.Gz, RD.,MPH berlangsung lancar di Ruang Amphiteather FK Untan. Dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan FK UNTAN, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, perwakilan RSUD Dr. Soedarso, perwakilan mahasiswa dari Prodi Kesehatan Keselamatan Kerja Poltekkes Kemenkes Pontianak, perwakilan mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak, serta mahasiswa dari ketiga Jurusan Kedokteran, Farmasi dan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Implementation of Agreement antara Fakultas Kedokteran dan Faculty of Health Science Universiti Teknologi MARA, Malaysia oleh Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dr. Syarifah Nurul Yanti RSA, M. Biomed dan Wakil Rektor Universiti Teknologi MARA, Malaysia Mr. Amir Herberd bin Abdullah.

Kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kerja sama Internasional antara Fakultas Kedokteran dan Faculty of Health Science Universiti Teknologi Mara, Penang, Malaysia.

Seminar ini pastinya menambah pengetahuan keilmuan mahasiswa dan staf pengajar. Narasumber dalam kegiatan seminar ini adalah Mr. Amir Herberd bin Abdullah yang merupakan pengajar dari Faculty of Health Science Universiti Teknologi Mara, Malaysia.

Kerja sama internasional ini berdampak positif juga meningkatkan jumlah universitas kolaborator di luar negeri sehingga semakin banyak bentuk kerjasama akademik maupun penelitian yang dapat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergi Untan menuju World Class University. (*/r)