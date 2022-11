Kerja Sama BIMP-EAGA Siap Wujudkan Visi 2025

Midji Sebut Kalbar Sangat Diuntungkan

PONTIANAK – Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-25 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Tahun 2022 yang dilaksanakan kemarin, merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 23 November 2022 lalu. Pertemuan ini juga menandai dimulainya Keketuaan Indonesia dalam forum BIMP-EAGA yang akan berlangsung sejak saat ini hingga 26 November 2023.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin pertemuan puncak tersebut menyampaikan bahwa kawasan East Asean Growth Area saat ini juga tengah menjalani proses pemulihan dan pembangunan kembali. Diperkirakan pemulihan itu akan semakin cepat di masa mendatang, termasuk didukung oleh kebangkitan sektor pariwisata yang sempat terpuruk di masa pandemi.

“Karena sejalan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, maka di BIMP-EAGA juga akan memperkuat deliverables-nya. Dalam hal ini telah disiapkan Visi 2025. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Bandar Seri Begawan Roadmap yang terkait dengan Digital Economy Framework Agreement yang akan dimulai pada 2023, dan ini akan dipercepat di Keketuaan Indonesia tersebut,” ungkap Airlangga usai pertemuan hari terakhir di Qubu Resort, Sabtu (26/11).

Adapun beberapa isu penting yang dibahas guna merespon situasi saat ini menurutnya antara lain mengenai tindak lanjut hasil Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025. Kemudian, tentang upaya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan. Termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Terakhir, mengenai keberlanjutan kerja sama dan visi BIMP-EAGA setelah 2025.

Airlangga menjelaskan ada sejumlah capaian penting dari BIMP-EAGA yang digelar di Kalbar tahun ini. Mulai dari penyelesaian sembilan proyek yang tergabung dalam Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) pada tahun 2022, dukungan konektivitas yang menjadi kunci penting bagi pencapaian tujuan Visi 2025 sekaligus meningkatkan mobilitas manusia maupun perdagangan. Dan penyelesaian“One Borneo Quarantine Initiative” yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent di 2023.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga memaparkan capaian terkait dengan implementasi BIMP-EAGA Green Cities Initiative, kesuksesan kerja sama energi melalui interkoneksi kelistrikan di Kalbar-Sarawak, dan penandatangan tiga Nota Kesepahaman dalam BEBC.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti upaya untuk memperkuat kerja sama dan integrasi di masa depan dengan memperkuat institusi BIMP-EAGA guna meningkatkan efektivitas dan implementasi proyek-proyek BIMP-EAGA. Lalu meningkatkan inklusi dan partisipasi kalangan swasta, serta memperkuat koordinasi, implementasi, dan monitoring inisiatif-inisiatif subkawasan.

“Kami juga mendorong pengembangan kerja sama melalui penyelarasan inisiatif yang sudah ada di BIMP-EAGA dengan Komunitas Ekonomi ASEAN. BIMP-EAGA dalam hal ini perlu berperan sebagai building block bagi integrasi perekonomian ASEAN. Dilakukan juga penguatan kolaborasi BIMP-EAGA dengan negara-negara mitra seperti Korea, Jepang, Tiongkok dan Northern Territory-Australia, termasuk juga dengan ADB yang selama ini menjadi strategic partner dan selalu mendukung kegiatan BIMP-EAGA,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji memastikan bahwa peran Kalbar sebagai tuan rumah PTM ke-25 BIMP-EAGA Tahun 2022 sangat menguntungkan. Salah satunya, karena dalam momen ini turut dibicarakan percepatan hubungan perdagangan antara Kalbar dengan Malaysia (Sarawak) dan Brunei Darussalam. “Yang jelas pertemuan ini untuk Kalbar sangat menguntungkan,” katanya.

Kemudian terkait konektivitas antar negara anggota BIMP-EAGA, baik melalui laut maupun udara. Midji-sapaan karibnya mengatakan, khusus untuk udara memang sudah pernah ada, namun belum dibuka lagi sejak tutup karena pandemi selama dua tahun terakhir.

“Itu kita minta percepat dihidupkan kembali. Prosedur pengiriman barang dari Kalbar ke Malaysia atau sebaliknya juga, supaya bisa dipercepat. Kemudian pembangunan objek-objek wisata kita, yang ada di batas dengan Sarawak. Lalu kerja sama di bidang kelistrikan, itu tetap berlanjut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BIMP-EAGA adalah forum kerja sama yang melibatkan daerah sebagai pemeran dan penggerak utamanya. Saat ini daerah yang masuk adalah 15 provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (untuk Indonesia), seluruh wilayah Brunei Darussalam, lalu Sabah, Labuan dan Sarawak (untuk Malaysia), serta 28 provinsi di Mindanao dan Palawan (untuk Filipina).

Penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA tahun ini mengambil tema “Mendukung Daya Saing dan Ketahanan Iklim” dan dihadiri oleh Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)/BIMP-EAGA Signing Minister of Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Chief Director, Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department/ BIMP-EAGA Signing Minister of Malaysia Ybhg. Dato’ Nor Azmie Bin Diron, dan Chairman Mindano Development Authority/BIMP-EAGA Signing Minister of Philippines Maria Belen S. Acosta.

Termasuk pula, Director General Southeast Asia Regional Department Asian Development Bank (ADB) Ramesh Subramaniam, Director of ASEAN Integration Monitoring ASEAN Secretariat Ahmad Zafarullah. Selain itu, juga dihadiri para senior officials, dan delegasi lainnya dari Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. (bar)