IDI Minta Semua Dokter Waspada Cacar Monyet

PONTIANAK – Sejak Mei lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan kewaspadaan dini terkait penyakit caca rmonyet atau monkey pox. Dan memang sampai saat ini baik di Indonesia maupun di Kalbar sendiri belum ditemukan adanya kasus cacar monyet.

“Sampai hari ini di Kalbar belum ditemukan adanya kasus cacar monyet dan ini juga selalu kami komunikasikan dengan Kemenkes untuk selalu berkoordinasi dalam rangka pemantauan, kewaspadaan dini cacar monyet tersebut,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hary Agung Tjahyadi, Rabu (27/7).

Lebih lanjut dijelaskannya, WHO sudah memberikan peringatan kepada negara-negara di dunia terkait cacar monyet pada awal Mei2022 lalu. Karena memang kasusnya ditemukan pertama kali pada awal Mei. Kemudian terjadi di beberapa negara di luar negara-negara yang endemis.

“Dengan adanya kasus yang muncul di beberapa negara non endemis pada waktu itu di Amerika dan beberapa negara di Eropa, maka WHO memberikan informasi kewaspadaan kepada semua negara,” katanya.

Termasuk di Indonesia, menurut Hary pemerintah melalui Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Monkeypox di Negara NonEndemis, tertanggal 26 Mei 2022. SE tersebut kemudian disampaikan ke seluruh Dinas Kesehatan baik kabupaten/kota sampai provinsi. Termasuk ke fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) serta laboratorium kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan lain sebagainya.

Pertama, kata dia, dalam SE itu menyampaikan agar pihak terkait melakukan pemantauan. Kemudian melakukan pelaporan secara cepat sebagai bagian dari kewaspadaan dini.

“Pelaporan itu kapan saja teridentifiasi suspek maka dilaporkan ke PHEOC (Public Health Emergency Operations Centre), itu suatu mekanisme pelaporan yang arahnya berpotensi kejadian luar biasa atau wabah. Itu sudah diperintahkan Kemenkes,” tegasnya.

Selain itu, disampaikan juga untuk kesiapan sarana dan prasarana Fasyankes dan kesiapan tenaga kesehatannya. Termasuk juga kesiapan sistem rujukan untuk semua jenjang layanan kesehatan.

“Ini sebenarnya sudah disampaikan di bulan Mei dan pada saat itu kami Dinas Kesehatan Provinsi merespon dengan cepat, dua hari setelah itu kami mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan organisasi profesi serta laboratorium di Pontianak,” paparnya.

Dengan berbekal SE dan beberapa Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah dikeluarkan pada waktu, pihaknya menggelar Rakor bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Sekaligus mensosialisasikan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (RS).

“Jadi secara berjenjang untuk disampaikan kepada tenaga kesehatan secara meyeluruh. Apa saja yang waku itu dilakukan adalah terkait dengan bagaimana melakukan pemantauan,” jelasnya.

Itu karena semua sudah diatur format pemantauannya. Ketika ditemukan gejala yang mengarah ke suspek cacar monyet maka akan masuk ke dalam sistem pelaporan yang ada.

“Semua sudah sistematis, semua penyakit menular yang berpotensi wabah memang ada pelaporan yang harus disampaikan dan dimasukkan secara sistem PHEOC,” ucapnya.

Hary menambahkan, dalam rakor yang lalu juga disampaikan agar semua pihak menyiapkan sarana prasarana Fasyankesdengantenaga kesehatannya. Semua harus memahami kembali, mulai darigejala-gejala dan upaya yang harus diakukan, terkait tata laksana penanganan, ketika ada gejala ke arah penyakit cacar monyet. Itu semua telah disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan secara berjenjang.

“Jadi sudah dilakukan dan juga bagaimana sistem rujukan,di dalam pelaksanaan yang sifatnya kedaruratan juga sudah ada SOP-nya. Yang sistem rujukan sehari-hari juga sudah ada SOP-nya. Jadi memang ini yang kami ingatkan kembali khususnya dalam kewaspadaan dini monkeypox,” pungkasnya.

Sementara itu kemarin Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), telah mengeluarkan siaran pers yang meminta semuadokter mewaspadai gejala cacar monyet pada pasien. Dalam keterangannya disebutkan bahwa pekan ini WHO telah menetapkan status darurat untuk kasus cacar monyet. Meski masih belum terdeteksi di Indonesia, namun kasus cacar monyet atau sudah ditemukan di Singapura.

Cacar monyet sendiri adalah suatu penyakit infeksi virus, bersifat zoonosis dan jarang terjadi. Beberapa kasus infeksi pada manusia (human monkeypox) yang pernah dilaporkan terjadi secara sporadis di Afrika Tengah dan Afrika Barat dan umumnya pada lokasi yang berdekatan dengan daerah hutan hujan tropis. Cacar monyet tergolong ke dalam genus orthopoxvirus. Virus lain yang juga berasal dari genus orthopox virus adalah virus variola yang menyebabkan penyakit cacar (Smallpox) dan telah dinyatakan tereradikasi di seluruh dunia oleh WHO pada tahun 1980.

Berdasarkan data dari WHO, penyakit cacar monyet pada awalnya teridentifikasi pada tahun 1970 di Zaire dan sejak itu dilaporkan secara sporadis di 10 negara di Afrika Tengah dan Barat. Pada tahun 2017, Nigeria mengalami outbreak terbesar yang pernah dilaporkan, dengan perkiraan jumlah kasus yang terkonfirmasi sekitar 40 kasus.

Sejak Mei 2022, monkeypox menjadi penyakit yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat global, karena dilaporkan dari negara non endemis. Sejak tanggal 13 Mei 2022, WHO telah menerima laporan kasus-kasus monkeypox yang berasal dari negara non endemisdan saat ini telah meluas secara global dengan total 75 negara.

Hingga 25 Juli 2022 terdapat 18.905 kasus konfirmasi monkeypox di seluruh dunia, dengan 17.852 kasus terjadi di negara tanpa riwayat kasus konfirmasi sebelumnya. Amerika Serikat melaporkan kasus monkeypox sebesar 3846 kasus. Di ASEAN, Singapura telah melaporkan sembilan kasus konfirmasi dan Thailand melaporkan satu kasus konfirmasi. (bar)