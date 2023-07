Yudisium 2023 Melahirkan Prestasi Terbaik Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan

FAKULTAS Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) melaksanakan Yudisium pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 di Hotel Orchardz Perdana Pontianak. Yudisium ini dihadiri berapa tamu undangan dari lingkungan Muhammadiyah, dari SKPD tingkat provinsi / Badan Pusat perwakilan provinsi, SKPD atau instansi tingkat kota/kabupaten, Organisasi Profesi dan Para Dosen yang berjasa membangun Fakultas Ilmu Kesehatan. Yudisium kali ini sekaligus memperingati Milad Fakultas Ilmu kesehatan yang ke 20. Di Yudisium meluluskan 136 mahasiswa, yang terdiri dari 89 mahasiswa dari rodi Kesehatan masyarakat, 22 mahasiswa dari Prodi K. Sintang dan 25 mahasiswa dari Prodi Psikologi. Wakil Rektor 1 UM Pontianak Dr. Ir. Eko Dewantoro, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kuliah di UM Pontianak bukan akhir dari segalanya tapi awal dari tantangan menghadapi dunia luar. Selalu tingkatkan kemampuan, selalu beraktivitas sehingga berhasil. Wakil Rektor 1 juga memberikan semangat dengan mengajak para peserta Yudisium untuk bersama-sama mengucapkan kalimat ‘saya pikir saya bisa, saya hebat saya sukses”, beliau berpesan pada mahasiswa untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat tersebut sebagai motivasi diri. harapannya bisa lulus dengan tepat waktu.

Sementara itu Dekan, Fakultas Ilmu Kesehatan Ismael Saleh, S.K.M.,M. Scmen jelaskan beberapa capaian dan prestasi dalam waktu 6 bulan terakhir yang diraih oleh fakultas ilmu kesehatan. Adapun capaian tersebut seperti sudah terakreditasinya Prodi Kesehatan Masyarakat K. Sintang dengan mendapatkan peringkat Baik Sekali dari LAMPTKES. Selain itu pencapaian lainnya dari prestasi dosen dan mahasiswa yaitu bertambahnya dosen yang berjenjang S3 menjadi 2 orang dan 1 dosen melanjutkan S3 di Jepang serta beberapa dosen mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian baik internal melalui LPPM maupun eksternal yaitu dari DIKTI, Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah dan Ba Litbang Provinsi Kalbar.

Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa di antaranya yaitu menjadi delegasi Borneo Youth Camp tingkat Internasional, penerima Beasiswa Bestari (yang diselenggarakan oleh penyelenggaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta penerima beasiswa dari BSI, Juara 3 Bola Tangan POPROV KALBAR, 25 Mahasiswa lolos Program Kreativitas Mahasiswa tingkat nasional dan di danai oleh KemenDikbud, 8 mahasiswa lolos program P2MW, International Student Exchange Program one semester in Asian University Taiwan 2022. Prestasi yang diraih oleh mahasiswa Psikologi diantarinya yaitu Juara1 Mahasiswa Berprestasi UM Pontianak 2022, International Student Exchange to University Putra Malaysia 2022, Poem’s writter in official Newspaper for English Club Ui TM University Teknologi Mara Malaysia 2022, Presenter on International Conference Psychology of Multiculuralism Univ Kristen Satya Wacana 2022, Presenter Konferensi Nasional Psikologi Kesehatan IV dan Lulus masa studi 3,5 tahun, Presenter Seminar Nasional dan Presentasi Ilmiah 2022 Universitas Muhammadiyah Pontianak 2022 dan Lulus masa studi 3,5tahun, International Student exchange Program one semester in AsianUniversityTaiwan2023, Penerima Fullbrifght Scholarship Global Undergraduated Exchange Program (UGRAD) AMINEF 2023-2024, Lolos Program pertukaran mahasiswa merdeka 3 (PMM) 2023 di UGM, UNPAD, UMAceh, Unimuda Sorong, UnivAndalas, International Competition Shell Eco Maraton Asia (SEMA 2023) sebagai anggota tim, serta Juara 3 Duta Genre 2023 Kota Pontianak.

Sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan juga menyampaikan hasil dari implementasi MoU yang telah dilaksanakan diantaranya guest lecturer internasional pada tanggal 24 Juni 2023, atas kerja sama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Pontianak dengan Health Science Faculty, Universitas Teknologi Mara, Malaysia. Fakultas ilmu kesehatan bersama 11 institusi Pendidikan tinggi kesehatan baik negeri maupun swasta juga telah melaksanakan seminar nasional pada tanggal 8 Juli 2023, presentasi ilmiah pada tanggal 16 Juli 2023. Selain itu, pada bulan 11-12 Agustus 2023 bekerja sama dengan UHAMKA Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan melaksanakan konferensi internasional.

Kami segenap Civitas Akademik mengucapkan Selamat pada seluruh peserta Yudisium Fakultas Ilmu Kesehatan atas kelulusan dan pencapaian terbaiknya. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa beserta keluarga atas kepercayaannya sudah memilih Fakultas Ilmu Kesehatan UM Pontianak. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan digunakan sebaik mungkin bagi diri sendiri dan orang banyak.

Selamat Atas Yudisium yang sudah dilaksanakan hari ini.