Wuling Bawa Tema ‘Experience The Next Innovation’ di IIMS Hybrid 2022

JAKARTA – Wuling Motors (Wuling) berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid pada tahun ini dengan membawa tema ‘Experience The Next Innovation’.

Tajuk ini dipilih oleh Wuling dalam rangka menyajikan pengalaman bersama inovasi terkini yang diaplikasikan pada lini produknya termasuk juga New Cortez yang baru saja meluncur pada tanggal 24 Maret 2022 lalu kepada para pengunjung.

Selain itu, dalam pameran otomotif ini Wuling turut mengumumkan secara perdana kepada publik sketsa dari Wuling GSEV.

“Dalam partisipasi Wuling di IIMS Hybrid 2022, kami mengusung ‘Experience The Next Innovation’, yang fokus kepada pengalaman berkendara dengan dukungan ragam inovasi terkini. Tema ini merupakan wujud semangat kami dalam berpacu menjadi yang terbaik melalui pengalaman inovasi baik dari sisi produk dan layanan serta dedikasi kepada konsumen. Tidak berhenti di situ, komitmen Wuling dalam hal inovasi pun berlanjut dengan adanya Sketch Reveal The Next Generation Wuling GSEV yang akan dipasarkan tahun ini,” jelas Han Dehong selaku Vice President Wuling Motors.

Wuling hadir di IIMS Hybrid 2022 menempati booth D9 seluas 868 meter persegi, hall D, JIEXPO Kemayoran dari 31 Maret hingga 10 April 2022. Lini produk dengan inovasi terkini dari Wuling yang dipamerkan terdiri dari Almaz Drive ‘Unlimited Way’, Almaz RS ‘Intelligent Digital Car’, sampai dengan New Cortez ‘Innovating Comfort Zone’. Ketiga model ini dibekali dengan inovasi modern.

Mulai dari Wuling Indonesian Command atau WIND yang ada di Almaz, Almaz RS dan New Cortez. Kemudian, Internet of Vehicle (IoV) yang diaplikasikan di Almaz RS dan New Cortez. Lalu terakhir, Advance Driving Assistance System (ADAS) yang dibenamkan di flagship SUV Wuling yakni Almaz RS. Wuling turut menampilkan platform GSEV sebagai bentuk kesiapan Wuling dalam keikutsertaan di era mobil listrik di Indonesia.

Secara spesial di IIMS Hybrid 2022, Wuling membawakan model MPV terbarunya yang diluncurkan beberapa hari lalu yaitu New Cortez. MPV yang mengusung tagline ‘Innovating Comfort Zone’ ini merupakan produk ketiga dari Wuling dengan inovasi WIND, fitur perintah suara canggih berbahasa Indonesia untuk pengoperasian fitur-fitur berkendara.

Selain itu, New Cortez merupakan model kedua Wuling yang dibekali dengan IoV untuk interkoneksi pengendara dan mobil melalui aplikasi dan jaringan internet. Sebagai tanda kecanggihan MPV ini melalui ragam inovasi canggih tersebut, New Cortez tampil dengan identitas Wuling Silver Logo.

Saat ini New Cortez dipasarkan dengan special launching price dimana New Cortez CE Rp287.300.000 dan New Cortez EX Rp325.650.000. Namun saat ini tersedia subsidi PPnBM dari Wuling menjadi Rp273.800.000 untuk New Cortez CE dan New Cortez EX Rp310.650.000 (OTR Jakarta).

“Dalam pameran ini konsumen bisa mencoba New Cortez, Smart MPV yang nyaman serta Almaz RS yang dilengkapi dengan ADAS di area test drive IIMS Hybrid 2022. Selain itu kami membawa sketsa The Next Generation GSEV Mari kunjungi booth Wuling Motors di IIMS Hybrid 2022 dan rasakan secara langsung pengalaman dan inovasi canggih di booth Wuling melalui lini produk inovatif serta platform GSEV yang ditampilkan selama pameran,” ajak Han Dehong. (*/r)