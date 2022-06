Ketersedian Hewan Kurban Cukup, Tetapi Harganya Naik

PONTIANAK – Harga hewan kurban jelang Iduladha tahun ini mulai mengalami kenaikan imbas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak. Kenaikan harga ternak berkisar 20-30 persen.

“Persediann hewan kurban kita tidak masuk dari Jawa. Kami pakai stok yang ada. Kondisi ini dipastikan akan ada lonjakan harga,” ungkap Ismail Ahmad, peternak di Bugis Farm 18 Desa Kalimas, Kubu Raya, Rabu (1/6).

Kambing misalnya, harga jualnya saat ini untuk berat hidup berkisar Rp110 ribu per kg pada jantan, dan betina Rp75-80 ribu per kg. Sebelum wabah PMK, harga kambing jantan Rp 85-90 ribu per kg dan Rp 55-60 ribu untuk betina. Permintaan hewan ternak untuk kebutuhan kurban diakuinya sudah mulai banyak.

Meski mengalami kenaikan harga, namun dirinya yakin persediaan hewan ternak bakal mencukupi kebutuhan kurban pada tahun ini. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK, pihaknya berupaya meminimalisir kunjungan dari kandang ke kandang. Sebab, hal ini dikhawatirkan bisa menjadi perantara tersebarnya virus. Selain itu, pembersihan kandang dengan desinfektan dan pemberian vitamin untuk ternak juga dilakukan.

“Kami juga mohon kepada pemerintah agar jangan dibuka keran ini (menyuplai ternak dari luar daerah) untuk antisipasi penyebaran wabah. Kalau bisa ditutup dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus berusaha menangani PMK yang menyerang ratusan ternak di berbagai daerah di provinsi ini. Meski begitu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalbar, Muhammad Munsif yakin PMK tidak akan begitu berpengaruh terhadap ketersediaan hewan kurban.

“Saat ini jumlah kasus PMK persentasenya masih kecil,” ucapnya.

Menurutnya, kasus PMK yang terjadi di beberapa daerah di Kalbar sejauh ini masih dalam kendali pemerintah. Pihaknya berupaya agar tidak terjadi penambahan kasus serta perluasan wilayah. Sejauh ini, usaha yang telah dilakukan telah membuahkan hasil yang cukup positif. Total ternak yang sembuh misalnya, jumlahnya terus bertambah.

Per 27 Mei 2022, jumlah kasus PMK sebanyak 394 ekor, di mana yang masih sakit sebanyak 245 ekor, dan sembuh 126 Ekor. Dari total kasus tersebut, ternak yang terkonfirmasi positif sebanyak 120 ekor, mati dua ekor, dan mati potong paksa 21 ekor.

Meski wabah PMK masih menghantui para peternak, namun Munsif yakin hal ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pasokan ternak untuk hewan kurban. Sebab, dari data yang dihimpunnya, ketersedian ternak di Kalbar mengalami surplus apabila dibandingkan dengan kebutuhannya.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, kebutuhan sapi untuk Iduladha tahun ini sebanyak 7.253 ekor dan jumlah yang tersedia 9.237 ekor, sehingga masih surplus 1.984 ekor. Untuk kambing, kebutuhannya sebanyak 4.999, dan jumlah yang tersedia 5.550, sehingga masih surplus 551 ekor.

Pihaknya kini telah membuka Crisis Centre sebagai posko informasi wabah PMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peternak menurutnya dapat melaporkan apabila ada hewan ternaknya yang menunjukkan ciri-ciri terkena PMK seperti keluar air liur berlebihan, demam, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya.

“Peternak jika melihat ada indikasi gejala PMK, jangan panik, segera melapor ke posko crisis center,” pungkasnya. (sti)