Dari Najwa Shihab hingga Tulus, Ramaikan Festival Generasi Happy Hari ini

PONTIANAK – Setelah melaksanakan roadshow di 150 sekolah dan kampus, serta kompetisi dance di Kota Pontianak, program Generasi Happy dari Tri mencapai puncaknya. Festival Generasi Happy digelar siang hingga malam hari ini, Sabtu (1/7) di Qubu Resort.

Kota Pontianak terpilih menjadi kota pertama pada tahun ini untuk program Generasi Happy dari Tri. Dalam sesi Konferensi Pers yang digelar Sabtu (1/7) siang, Galuh Neftita selaku SVP Head of Brand & Marketing Communication Tri, mengungkapkan tujuan digelarnya program ini.

“Program ini bertujuan untuk mengajak seluruh Gen Z di Indonesia untuk menjadi generasi yang bisa memanfaatkan sosial media dan dunia digital secara lebih positif dan kreatif,” tuturnya.

Dipilihnya Kota Pontianak menjadi kota pertama diadakannya festival ini bukan tanpa alasan. Dia mengungkapkan karena Pontianak merupakan kota dengan mayoritas penduduk termasuk kelompok usia produktif yang didominasi Generasi Milenial dan Gen Z sebanyak 385 ribu jiwa atau 57,11 persen dari total penduduk. Di sisi lain, secara umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki skor indeks literasi digital yang signifikan di atas rata-rata nasional, yaitu 3,64.

Lebih jauh dia menyebut, Festival Generasi Happy di Pontianak hadir dengan para kreator inspiratif yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk generasi muda di kota ini. Mereka bisa menggali inspirasi langsung dari narasumber inspiratif dan digital kreator, serta dapat memanfaatkan dunia digital untuk membuka pintu kesempatan yang lebih besar.

Berbagai narasumber, musisi dan content creator inspiratif hadir untuk menyuarakan semangat Generasi Happy dan bersama-sama menjadi generasi yang lebih positif dan kreatif memanfaatkan dunia digital. Dipandu oleh Bondol dan Modynz, festival ini akan diramaikan oleh musisi papan atas, antara lain Tulus, Keisya Levronka, Before Midnight, Manjakani, dan Merah Jingga, yang akan menghibur Gen Z Pontianak dengan karya musik hits mereka.

Selain menghibur, panggung Festival Generasi Happy pun menghadirkan talkshow ‘Mata Najwa’ bersama Najwa Shihab, yang mengusung tema “Kenapa Perlu Kuliah”. Pada kesempatan ini, Najwa mengajak Rachel Amanda, aktris dan mahasiswi; Andhika Sudharman, Founder dan CEO of Dealls Jobs; serta Maudy Ayunda, creator dan educator, untuk berbagi inspirasi sekaligus membangkitkan semangat Gen Z di Pontianak.

Di festival tahun ini, Tri juga memperkenalkan Generasi Happy Academy, workshop interaktif bersama para ahli di dunia digital. Workshop kali ini akan menghadirkan content creator Ashilla Sikado (Beauty Content Creator) dan juga BTR Valezka (Brand Ambassador Bigetron Esport). Siapa pun dapat ikut serta dalam sesi ini untuk belajar langsung dari para content creator ternama dan mendapatkan e-certificate.

Galuh Neftita, SVP Head of Brand & Marketing Communications Tri melanjutkan, penggunaan internet dikalangan Gen Z ini rata-rata mencapai lebih dari enam jam per harinya. Digital lifestyle Gen Z ini sangat tinggi, dan dengan perkembangannya, dunia digital sangat potensial untuk membuka berbagai peluang mereka di masa depan jika dimanfaatkan secara positif dan maksimal.

“Untuk itu melalui rangkaian program Generasi Happy kami ingin mengajak Gen Z Pontianak untuk bersama-sama menjadi generasi yang dapat memanfaatkan dunia digital secara positif dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki bersama Tri, dengan didukung rangkaian produk happy dan jaringan terintegrasi kami,” jelasnya.

Rusdi Mardan selaku District Operation Head Kalimantan dan Sulawesi Tri, mengatakan terdapat empat pilar yang menjadi latar belakang program ini yaitu literasi digital, skill development, academy dan entertainment. Adapun dipilihnya Kota Pontianak juga sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna Tri di Kota Pontianak yang cukup tinggi.

“Program ini semacam apresiasi untuk pelanggan kita. Kami ingin say thank you karena loyal menggunakan Tri,” pungkasnya.

Program Generasi Happy merupakan wujud nyata komitmen Tri dalam mendukung aktivitas generasi muda di dunia digital yang bertujuan untuk memberikan dampak positif. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh para Gen Z dalam penggunaan platform digital saat ini, seperti hoax, cyberbullying, komentar kebencian, dan lain lain. Rangkaian kegiatan Generasi Happy dimulai dengan program video dance competition bagi sekolah dan universitas di Pontianak dengan tema “Express Your Happy Move!”, di mana pemenangnya diumumkan pada Festival Generasi Happy hari ini dan mendapatkan total hadiah puluhan juta rupiah. (sti/ser)