Galaxy Z Flip5 & Z Fold5 Nusantara Edition Sold Out! Diburu Konsumen

JAKARTA – Samsung Electronics Indonesia berkolaborasi dengan brand fashion lokal favorit konsumen Indonesia, yaitu Sejauh Mata Memandang. Kolaborasi ini menghadirkan Nusantara Edition, sebuah paket Galaxy Z Flip5 atau Z Fold5 dengan wallpaper dan koleksi aksesori eksklusif yang bermotif khas Indonesia dan terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Tas mungil Sejauh Mata Memandang dan Nusantara Edition cover skin dengan pola spesial yang didesain khusus menonjolkan seni dan kultur Tanah Air. Berkat keunikannya, hasil kolaborasi Samsung dan Sejauh Mata Memandang ini berhasil mendapat animo yang luar biasa dari konsumen, di mana seluruh koleksi aksesori Nusantara Edition telah terjual habis.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada konsumen setia Samsung atas antusiasmenya atas Galaxy Z Flip5 dan Z Fold5 Nusantara Edition yang terjual habis hingga kemarin. Asesoris dan motif yang didisain sarat dengan ikon Indonesia seperti batik tambal, ayam jago, segi empat khas Bali, daun semanggi, dan ombak laut yang mengingatkan keindahan laut Indonesia didisain otentik oleh brand lokal ternama: Sejauh Mata Memandang. Desain ini juga akan kami tampilkan bersama dengan hasil karya ilustrator lokal, Liunic, di Flip Town. Sejak tanggal 30 Juli sampai 29 Agustus, Flip Town akan hadir di M Bloc Space untuk anak-anak muda menikmati pengalaman baru dengan Galaxy Z Flip5 dan Galaxy Z Fold5, ” ujar Verry Octavianus, MX Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Paket Galaxy Z Flip5 | Z Fold5 Nusantara Edition yang diburu konsumen berisi aksesoris bernuansa Indonesia banget yang disukai konsumen Indonesia sebagai berikut:

Galaxy Z Flip5 atau Galaxy Z Fold5

Motif Nusantara Edition sebagai wallpaper dan booting logo di layar Galaxy Z Flip5 & Z Fold5

Microbag bermotif Nusantara Edition

Nusantara Edition Cover Skin

Clear gadget case

Samsung dan Sejauh Mata Memandang memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan prinsip berkelanjutan dalam produknya. Galaxy Z Fold5 | Z Flip5 menggunakan materi daur ulang plastik, logam, kaca, dan kertas pada beberapa komponennya, sebagai aksi konkrit Samsung terhadap keberlanjutan. Sejauh Mata Memandang pun menerapkan konsep slow fashion dan telah menggunakan bahan tekstil daur ulang, baik itu material olahan limbah dari kegiatan manufaktur maupun konsumsi manusia.

Desain mural Sejauh Mata Memandang juga hadir di Flip Town yang berlokasi di M Bloc Space, Jakarta Selatan. Di sini, pengunjung bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya dan menemukan berbagai spot unik untuk membuat konten yang menarik, salah satunya Mural Area yang merupakan hasil karya ilustrator lokal Liunic yang dapat dijadikan sebagai latar belakang estetis untuk berfoto. Selain itu, kamu juga bisa melihat dan merasakan pengalaman menggunakan Galaxy Z Flip5 & Galaxy Fold5 yang akan hadir di Mata Lokal. Flip Town terbuka untuk publik dan hadir mulai dari tanggal 30 Juli sampai 29 Agustus 2023.

Demi mendapatkan konten yang lebih otentik di Flip Town, kamu bisa memaksimalkan kemudahan capture foto dan video dari berbagai angle terbaik dari Cover Screen Galaxy Z Flip5, atau memanfaatkan keunggulan selfie pada kamera utama dari Galaxy Z Fold5. Jadi, hasil foto OOTD kamu akan semakin maksimal saat berpose di depan karya-karya mural unik di area tersebut. Kamu juga bisa explore spot lain di M Bloc Space maupun kawasan Blok M secara keseluruhan untuk bikin konten multi-angle yang unik dan beda dari yang lain.

Mulai Dari Rp. 666.625 Kamu Dapat Pre Order Galaxy Z Flip5|Fold5 sekarang!

Lebih berani ekspresikan diri dengan Galaxy Z Flip5 dan Z Fold5 yang tersedia melalui preorder selama periode 26 Juli – 17 Agustus 2023. Jika kamu memesan dengan cicilan 24 bulan, kamu dapat memesan Galaxy Z Flip5 mulai dari Rp. 666.625 per bulan. Sedangkan Galaxy Z Fold5 dibanderol dengan cicilan 0% mulai dari Rp. 24,999,000. Selama masa preorder, konsumen bisa menikmati bonus menarik seperti free double storage dan paket perlindungan Samsung Care+ hingga 1 tahun, ditambah lagi perlindungan layar perangkat selama 2 tahun.

Preorder Galaxy Z Flip5 dan Z Fold5 dapat dilakukan di www.samsung.com/id serta mitra Samsung yaitu Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, JD.ID, Eraspace, Dinomarket, Akulaku, dan Tiktok Shop. Informasi lebih lanjut tentang Galaxy Z Flip5 dan Galaxy Z Fold5 bisa dilihat di www.samsung.com/id.

-o0o-

Tentang Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd menginspirasi dunia dan membentuk masa depan dengan ide-ide dan teknologi transformatif. Perusahaan ini mendefinisikan ulang dunia televisi, ponsel pintar, wearable, tablet, peralatan digital, sistem jaringan, dan semikonduktor, foundry dan solusi LED. Untuk berita terbaru, silakan mengunjungi Samsung Newsroom di news.samsung.com.

Untuk keterangan lebih lanjut:

Fia Handayani

Public Relations Manager

Samsung Electronics Indonesia

Phone: 021-2958 8000

Email: f.handayani@samsung.com

Maghfira Tabrani

Manager

Carl Byoir

Phone: 0857-888555785

Email: maghfira.tabrani@carlbyoir.com