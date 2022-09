Kerja Sama BRI dan Castrol Indonesia, Perluas Pembiayaan Perbankan

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya mempermudah transaksi dalam ekosistem bisnis nasabah korporatnya melalui berbagai layanan BRI. Sehubungan dengan hal ini, PT Castrol Indonesia bekerja sama dengan BRI untuk menggunakan layanan Corporate Billing Management, Distributor Financing BRI dan Outlet Financing BRI dengan basis pembiayaan mikro.

Kerjasama tersebut dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Layanan Perbankan antara Director PT Castrol Indonesia dengan Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto di Jakarta, Kamis, 1 September 2022. Dalam kesempatan yang sama, sekaligus ditandatangani Perjanjian Kerjasama Distributor Financing antara PT Castrol Indonesia dengan BRI.

Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, perseroan siap mendukung transaksi dalam ekosistem bisnis PT Castrol Indonesia khususnya kepada distributor dan outlet yang merupakan pelaku UMKM.

“Dengan pengalaman BRI, kami berupaya agar PT Castrol Indonesia beserta ekosistem bisnisnya mendapatkan benefit dan bisnis yang semakin berkembang dari fasilitas Distributor Financing, Outlet Financing dan pengelolaan transaksi perbankan. BRI berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi standar kelas dunia dalam mendukung kebutuhan perbankan Multinational Corporations,” ungkap Agus Noorsanto.

Kesepakatan tersebut berisikan tentang penggunaan jasa fasilitas Kredit dan Jasa Perbankan yang ditujukan khusus untuk para distributor dan outlet Pelumas PT Castrol Indonesia. Solusi yang ditawarkan adalah Distributor Financing (DF) dan Outlet Financing berbasis pembiayaan mikro untuk mengoptimalkan kapasitas usaha sekaligus meningkatkan volume penjualan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Kerja sama ini akan memudahkan pengelolaan transaksi keuangan secara efisien dan memastikan penerimaan pembayaran tepat waktu melalui sistem terintegrasi. Cash Management Platform (BRICaMS) dan Corporate Billing Management (BRICBM) memberikan fleksibilitas kepada PT Castrol Indonesia dan para distributornya untuk melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja termasuk menjalankan transaksi di hari libur.

Di samping itu, kerja sama ini sekaligus menjadi cerminan dari kepercayaan investor kepada BRI yang memiliki pengalaman panjang dalam melayani ekosistem distribusi pelumas. Agus menambahkan, semua layanan terbaik dari BRI Group telah tersedia bagi PT Castrol Indonesia, termasuk layanan yang memberikan manfaat bagi karyawan PT Castrol Indonesia.

Sementara itu, Director PT Castrol Indonesia juga mengatakan, PT Castrol Indonesia senantiasa berkomitmen pada Indonesia dan pertumbuhannya, serta mendukung pertumbuhan bisnis UMKM.

“Castrol Indonesia berkomitmen kepada pelanggan di Indonesia. PT Castrol Indonesia selalu menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi peluang dan diikuti dengan menemukan solusi yang selalu menemukan solusi yang inovatif terhadap kebutuhan pelanggan kami. Kami percaya bahwa saat pelanggan kami berkembang, Castrol juga berkembang bersamanya. Sebagai akibat covid-19, timbul permasalahan kas dan resiko kredit merupakan permasalahan yang timbul bagi partner distribusi kami. Kami percaya melalui kerjasama dengan BRI akan sangat membantu kami dalam menemukan solusi atas permasalahan ini.” Nitin Mengi, Castrol Asia Pacific Management of PT. Castrol Indonesia.

“Ini adalah sebuah Langkah baru pada perjalanan kami dalam meningkatkan layanan keuangan kepada mitra Castrol di Indonesia. Dengan kerjasama ini diharapkan akan mempermudah mitra distributor dan retailer Castrol dalam berbisnis di Indonesia. Pada akhirnya kami mengharapkan pertumbuhan yang positif sebagai hasil akhir kolaborasi antara PT. Castrol Indonesia dan BRI” Arif Lukas Darmawan, Director, PT Castrol Indonesia. (*/r)