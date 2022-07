BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 Raih Marketeers OMNI Brand of the Year

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk mendorong kemajuan, peningkatan kapabilitas dan kualitas produk UMKM ke pasar internasional. Hal ini merupakan peran nyata BRI dalam meningkatkan social value creation di Indonesia.

Implementasi dari komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dalam event BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang telah terselenggara tiga kali berturut-turut sejak 2019. Kesuksesan dan keberhasilan tersebut pun mendapat apresiasi melalui penghargaan Marketeers OMNI Brand of the Year untuk strategi Omni Branding Campaign.

Diketahui, Marketeers kembali menggelar penghargaan Marketeers OMNI Brands of The Year 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada merek yang sukses menerapkan pemasaran omnichannel dalam berbagai sisi. Aspek yang dinilai di antaranya produk, kampanye pemasaran, Corporate Social Responsibility (CSR), service, hingga promosi penjualan.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR merupakan signature event BRI yang bertujuan menjadi wadah bagi UMKM untuk dapat berkarya lebih baik dengan tujuan agar dapat menembus pasar internasional.

“Dengan memenangkan penghargaan ini, diharapkan strategi branding untuk BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 dapat meluas ke masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke mancanegara. Selain itu, perseroan optimistis event ini akan memberikan dampak yang positif bagi UMKM untuk terpacu memberikan produk dan jasa yang terbaik untuk pasar lokal dan internasional,” ungkapnya.

Pada tahun ini, lanjutnya, dengan adanya momentum pemulihan ekonomi, BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 akan hadir berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Proses kurasinya sendiri sudah dilakukan dan pada Mei 2022 dengan menghadirkan produk-produk dari 1.189 UMKM binaan BRI serta 128 UMKM terpilih yang berasal dari komunitas, lembaga dan kementerian terkait.

Nantinya, 120 UMKM Unggulan alumni peserta BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2019, 2020, dan 2021 juga akan diundang kembali penjadi peserta. Untuk penyelenggaraan tahun ini BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 akan dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun offline.

Berbagai persiapan telah dilakukan sehingga masyarakat dapat menikmati ajang expo ini dan memberikan experience yang berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Antusiasme UMKM pun pada tahun ini diyakini akan lebih tinggi, hal ini dilihat dari jumlah pendaftar yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa kegiatan seperti coaching clinic, podcast, fashion show, expo, live shopping, serta rangkaian kegiatan baru lainnya akan diselenggarakan dengan sentuhan yang berbeda. Perseroan juga akan menampilkan KOL ataupun UMKM pilihan yang dapat menginsipirasi, menuju kebangkitan UMKM di Indonesia.