BRI Implementasikan Proses Pendidikan Best Practice Internasional

JAKARTA – Dalam rangka mendukung transformasi BRIVOLUTION 2.0, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong enabler sebagai “Home To The Best Talent”. Strategi dan inovasi dilakukan melalui BRI Corporate University di mana sejak tahun 2020 telah menerapkan New Way Of Learning, konsep dan cara baru dalam kegiatan pendidikan para talenta BRI.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menjelaskan, New Way of Learning merupakan metode dan mindset baru dalam pengelolaan dan pelaksaanaan pendidikan di BRI. Tidak hanya physical learning, tetapi juga pendidikan virtual/online. Selain itu, BRI juga menerapkan From Event to Process, artinya pendidikan menjadi sebuah proses berkelanjutan yang terjadi di mana dan kapan saja sesuai kebutuhan.

“Dengan demikian, pekerja juga aktif mencari pengetahuan melalui berbagai kanal. Dalam hal ini, pengetahuan juga bisa bersumber dari para subject matter expert dan smart content yang engaging,” jelasnya.

Keberhasilan perseroan ini pun mendapat apresiasi, dibuktikan melalui berbagai penghargaan, salah satunya ajang Human Capital Management Excellence Award yang diselenggarakan oleh Brandon Hall Group International yang diraih belum lama ini. Brandon Hall Group (BHG) sendiri merupakan lembaga internasional yang mengoperasikan program penghargaan human capital management terbesar dan sudah berdiri sejak 1993 di Florida, Amerika Serikat.

Dalam ajang ini, BRI memboyong penghargaan tertinggi, yakni 8 penghargaan gold untuk 3 kategori, yaitu Bidang Human Resource, Learning and Development serta Talent Acquisition. Rinciannya, Best Advance in Workforce Planning and Management, Best Advance in Creating Learning Strategy, Best Certification Program, dan Best Hybrid Learning Program.

Kemudian Best Learning Program Supporting a Change Transformation Business Strategy, Best Advance in Talent Acquisition Process, Best New Hire Onboarding Program, dan Best Advance in Performance Managementy.

Agus mengungkapkan bahwa award ini menunjukkan bahwa kegiatan learning and development yang dilakukan oleh BRI Corporate University berjalan on track dan sesuai dengan best practice yang berlaku di dunia internasional. Keberhasilan yang berjalan efektif ini sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta menghasilkan impact yang positif sehingga mendukung proses tranformasi perusahaan. (*/r)