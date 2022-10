Cari Talenta Unggul di Bidang IT, BRI Kembali Buka BFLP IT

PONTIANAK – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI semakin membuktikan perannya sebagai salah satu perbankan yang siap bertarung di kelas dunia. Media perbankan dan ekonomi ternama dunia yang bermarkas di London, The Banker menobatkan BRI sebagai bank terbaik di Indonesia dan peringkat 104 di dunia dalam daftar Top 1000 World Banks 2022.

Hal senada juga datang dari pemeringkatan Forbes 2022 Global 2000 World’s Largest Public Companies in Indonesia. BRI meraih peringkat 349 diantara 2000 perusahaan terbaik didunia, dan peringkat 1 dari 7 perusahaan terbaik di Indonesia. Hal ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan berkelanjutan BRI yang akan berumur 127 tahun pada 16 Desember 2022.

BRI terus menjalankan program rekrutmen untuk mendapatkan SDM unggul di bidang IT melalui “BRILian Future Leader Program IT (BFLP IT)”, agar terus bertumbuh menjadi perusahaan kelas dunia.

Pendaftaran BFLP IT BRI Group tersebut dibuka mulai 28 September – 11 Oktober 2022 secara online melalui laman https://e-recruitment.bri.co.id. Pendaftaran terbuka bagi talenta IT yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari BRI, Bank Raya, maupun BRI Finance.

Kualifikasi yang harus dipenuhi yakni, lulusan S1 atau S2 dari bidang studi yang termasuk dalam STEM (Science, Technology, Engineering, & Mathematics) serta memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk S1 dan 3,25 untuk S2. Selain itu, batas usia peserta yang dapat mengikuti program ini maksimal 25 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk S2.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan, BFLP IT merupakan program karier yang menyasar fresh graduate untuk mengembangkan potensi terbaiknya di BRI Group. Peserta yang lolos BFLP IT akan memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan pembelajaran komprehensif di bidang IT dan perbankan.

“BRI akan menyeleksi pelamar berkualitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaik di BRI Group. Para calon terpilih berkesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar demi memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia,” katanya.

Agus menekankan bahwa program rekrutmen yang dilakukan BRI tidak memungut biaya sedikitpun mulai dari awal hingga akhir program. Informasi mengenai rekrutmen tersebut selengkapnya dapat diakses melalui https://e-recruitment.bri.co.id, instagram @lifeatBRI, dan LinkedIn PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kandidat dengan kualifikasi terbaik akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi.

Sebelumnya, perseroan telah menggelar campus hiring BFLP IT yang masuk dalam kegiatan BRI Campus Roadshow di 3 kota yang bekerja sama dengan tiga Universitas di Indonesia. BRI Campus Roadshow sukses terselenggara di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 14 September 2022, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 21 September 2022, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung pada 27 September 2022.

Selain campus hiring, BRI Campus Roadshow juga menjadi ajang bagi BRI untuk sharing knowledge mengenai pesatnya digitalisasi perbankan. Direktur Digital & IT BRI, Arga M. Nugraha menyampaikan masifnya digitalisasi di dunia perbankan membuat BRI semakin terpacu untuk menghadirkan layanan digital terbaik bagi nasabah. Semangat transformasi digital ini yang terus dikomunikasikan kepada Insan BRILian (Pekerja) BRI.

“BRI terus berupaya melakukan inovasi untuk terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Terlebih dari sisi Informasi dan Teknologi (IT), BRI telah memperkuat aspek big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah,” ujarnya. (mse/r)