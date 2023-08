ISMA 2023 Beri Penghargaan The Best Indonesia Sales Untuk Bank Kalbar

PONTIANAK – Pada ajang bergengsi Indonesia Sales Marketing Award VI (ISMA-VI-2023), Bank Kalbar Kembali memperoleh penghargaan dari Lembaga pemeringkat independen. Bank ini menerima Gold Award dengan Score 83,75 (Excellent) The Best Indonesia Sales Marketing Award VI 2023, kategori Regional Development Bank.

Ajang yang mengangkat tema ‘Innovation Breakthrough Of Artificial Intelligence In The Digital Marketing Era’ itu digelar di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta. Kegiatan ini juga bisa diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Bank Kalbar fokus untuk memberikan layanan terbaiknya pada seluruh nasabah sesuai Visi Bank Kalbar yaitu ‘Menjadi Bank Pilihan Utama Masyarakat Yang Berkinerja dan Berdaya Saing Tinggi serta Terdepan Dalam Layanan’. Berangkat dari visi yang kemudian di jabarkan ke dalam misi untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Corporate Plan serta Business Plan Bank Kalbar terus menerus berinovasi mengembangkan berbagai macam produk dan jasa serta melengkapinya dengan berbagai macam fitur dan layanan Digital dalam upaya memajukan strategi agar menarik bagi nasabah baru.

Dengan berbagai program yang dimiliki Bank Kalbar selalu optimis untuk kemajuan sedikit demi sedikit. Walaupun masih diikuti bayangan kondisi sulit akibat pandemi covid-19 lalu, Bank Kalbar masih mampu membukukan perolahan laba yang cukup menggembirakan. Tahun 2021 laba bersih sebesar Rp392,6 miliar dan tahun 2022 mencapai Rp424,4 miliar.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan inovasi di bidang pemasaran dan layanan pelanggan melalui peningkatan layanan standar di seluruh jaringan kantor, senantiasa melakukan review atas produk dan jasa yang diberikan agar benar-benar optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar akan layanan jasa

perbankan, dan yang terpenting adalah optimalisasi serta percepatan digitalisasi serta sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Di antaranya untuk penanganan penggajian dalam bentuk Gross Salery kepada seluruh pegawai Pemda, SP2D Online dan program lainnya,” katanya.

Dengan dinobatkannya Bank Kalbar sebagai salah satu penerima penghargaan yang diberikan oleh Economic Review lewat ajang ISMA 2023, semakin memperpanjang daftar koleksi penghargaan yang telah diterima, hal ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan dari berbagai lembaga independen atas kinerja Bank Kalbar yang gemilang.

Indonesia Sales Marketing Award 2023 ini digelar oleh Economic Review bekerjasama dengan Indonesia-Asia Institute, Indonesia Leader, Ideku Group Frontliner, dan Indonesia Women Leader Association. Dalam ajang ini, dewan juri menilai sekitar 1000 perusahaan publik yang diawali dengan proses penyaringan berdasarkan kinerja perusahaan per Desember 2022.

Atas penghargaan yang diterima, tak henti-hentinya seluruh insan Bank Kalbar memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas apresiasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada satusatunya bank umum konvensional terbesar di Kalimantan Barat tersebut.

Rokidi mengungkapkan bahwa prestasi demi prestasi yang diraih tersebut sepatutnya harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai Bank Kalbar.

“Prestasi ini ibarat cambuk yang melecut seluruh pejabat dan pegawai Bank Kalbar agar selalu berinovasi, memantapkan budaya kerja sadar risiko di setiap lini kerja serta memberikan layanan terbaik dan professional kepada seluruh nasabah dan masyarakat Kalimantan Barat,”ungkapnya.

Dirinya mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan Bank Kalbar, terutama pada unit kerja sales and marketing yang gigih dalam memasarkan produk dan jasa Bank Kalbar kepada nasabah existing maupun calon nasabah, dengan harapan dapat mempertahankan nasabah loyal serta meningkatkan jumlah nasabah baru. Sebab, mereka

adalah ujung tombak pemasaran dan penjualan produk-produk dan jasa Bank Kalbar.

“Namun lebih dari itu, masyarakat dan nasabah dapat menggunakan produk-produk Bank Kalbar dan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” imbuhnya.

Bank Kalbar, diungkapkan Rokidi selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabah setia yang bertransaksi melalui jaringan layanan elektronik banking maupun jaringan kantor yang tersebar luas di seluruh Kalimantan Barat.

Bank dengan jargon ‘Bank Kite Punye Kite’ ini juga terus menerus berinovasi dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya di Kalimantan Barat dan Indonesia. Rokidi juga tak lupa mengungkapkan rasa terima kasih kepada para nasabah loyal dan setia, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, serta berbagai pihak yang telah mendukung dan memanfaatkan layanan dan jasa perbankan dari Bank Kalbar.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur Kalbar selaku pemegang saham pengendali, serta seluruh pemegang saham Bank Kalbar yang selalu memberikan dukungan permodalan, sehingga Bank Kalbar lebih leluasa untuk menggeliatkan jaringan layanan yang menggurita di seluruh Kalimantan Barat dalam Upaya memberikan layanan kepada nasabah-nasabah setia” pungkasnya. (sti/ser)