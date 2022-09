Reza Andrianto, The New L-Men of The Year 2022

JAKARTA – Ajang pencarian health influencer, The New L-Men of the Year 2022 telah selesai dilaksanakan setelah melalui serangkaian kegiatan sejak Februari 2022 mulai dari audisi di berbagai kota, pre-camp, #CollaBROrative Camp hingga malam final.

Perwakilan Jawa Tengah, Reza Andriyanto berhasil terpilih sebagai pemenang The New L-Men of The Year 2022 dari 15 finalis lainnya pada malam final yang dilaksanakan Sabtu, 13 Agustus 2022 lalu bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Reza siap melangkah dan menginspirasi banyak masyarakat Indonesia menjalani gaya hidup sehat bersama L-Men selama setahun kedepan.

Reza memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat mengenyam pendidikan Economics and Business Administration di Boston University Amerika Serikat, Reza tercatat sebagai penerima beasiswa dari Bellevue College. Reza juga pernah terpilih sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS) Massachusetts pada tahun 2013.

Setelah lulus kuliah, Reza kembali ke Indonesia dan pernah tergabung sebagai assistant brand manager di salah satu perusahaan e-commerce serta tim Staf Khusus bidang Komunikasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kini mendirikan usaha fasilitas dapur komersil untuk bisnis kuliner, Tiada Dua Kitchen. Reza juga terpilih sebagai Vice President di Lion’s Club Madhava, komunitas kepemudaan yang berfokus pada masalah sosial dan kesehatan: diabetes, penglihatan, kelaparan, lingkungan, dan kanker anak.

Siap Menginspirasi Masyarakat Indonesia Hidup Sehat

Reza Andriyanto mengatakan, Terpilih sebagai The New L-Men of The Year 2022 merupakan satu langkah serta proses luar biasa yang pernah dia ambil. Melalui platform ini dia diberi kepercayaan untuk memperluas dampak dalam menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidup sehat.

“Mengingat kembali kejadian kurang menyenangkan di masa remaja ketika saya mengalami obesitas, rasanya mustahil menjadi seorang Reza hari ini. Namun dengan tekad dan berbagai langkah kecil yang dulu saya ambil, saya membuktikan bisa sampai di titik ini menjadi winner The New L-Men of the Year 2022. Tekad ini akan terus saya bawa dan saya bagikan ke banyak orang. Saya percaya semua orang memiliki keraguan dalam dirinya, tapi perlu disadari masing-masing juga memiliki api kecil yang dapat menjadi pemantik untuk seseorang mengeluarkan kekuatan terbaiknya, menjadi versi terbaik diri mereka. Terima kasih kepada L-Men atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya.”

Yesaya Christian, Brand Manager L-Men mengatakan, sejak 2001 dan selama 21 tahun, L-Men telah hadir sebagai nutrisi efektif dan tepercaya untuk menginspirasi pria dan masyarakat Indonesia untuk hidup sehat.

“Dalam rangkaian produk tinggi protein untuk membentuk tubuh atletis dan mendukung performa aktif optimal, dengan bangga di tahun 2022, L-Men Platinum sudah teruji oleh Labdoor aman dari WADA banned substances (World Anti-Doping Agency/Badan Antidoping Dunia). Untuk inisiatif dan program hidup sehat, L-Men berkomitmen untuk melahirkan semakin banyak para inspirator hidup sehat di Indonesia, salah satunya melalui ajang The New L-Men of The Year 2022.”

“Sebagai ajang pencarian sosok health influencer yang inspiratif, kami percaya bahwa The New L-Men of The Year 2022 merupakan bukti bahwa setiap orang, apapun profesi dan latar belakang lainnya, bisa menjadi role model untuk menginspirasi gaya hidup sehat. Hal ini terlihat dari ke-16 grand finalist dengan latar belakang yang sangat beragam, mulai dari broadcaster, dokter, pengusaha, model hingga mahasiswa,” ujar Yesaya.

Selain Reza, M. Adib Dwitamma asal Sumatera Selatan berhasil terpilih sebagai 1st Runner Up, disusul oleh Julius Jason asal Jawa Barat sebagai 2nd Runner Up. Adib Dwitamma merupakan seorang mahasiswa Magister Pendidikan Kesehatan Masyarakat yang menamatkan pendidikan kedokteran dengan IPK tertinggi se-Fakutas Kedokteran Universitas Sriwijaya, sementara Julius Jason merupakan seorang model yang telah menamatkan pendidikannya di Edith Cowan University dengan dua gelar sekaligus: Bachelor of Contemporary Arts dan Bachelor of Business.

Konsistensi ketiga figur ini dalam menjalankan dan menginspirasi hidup sehat dilengkapi kemampuan komunikasi yang unggul, serta kemampuan berkolaborasi, menjadikan mereka The New L-Men of The Year 2022. “Dengan bangga, kami juga menunjuk Julius Jason, 2nd Runner Up The New L-Men of The Year 2022 untuk mewakili Indonesia dalam ajang 14th Mister International yang akan diadakan di Filipina Oktober mendatang,” tambah Yesaya.

Tahun ini, penyelenggaraan ajang The New L-Men of The Year cukup istimewa dengan hadirnya kembali berbagai kegiatan online & offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan setelah sebelumnya berada dalam masa pandemi. 16 orang grand finalist dipilih dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Pre-camp diadakan secara online oleh tim L-Men meliputi kelas story telling, spokeperson training dan personal branding serta bekerjasama dengan Caldare Champ dalam sesi kelas public speaking dan Tik-Tok dalam sesi kelas media sosial. Kegiatan pun dilanjutkan dengan #CollaBROrative Camp beserta photoshoot oleh Wong Sim dan videoshoot di Jakarta dan Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Ke-16 grand finalist pun dibagi menjadi empat tim dan ditantang untuk mengedukasi masyarakat hidup sehat sesuai dengan misi dari masing-masing tim: Green Squad (@mager.buster) dengan kampanye pentingnya aktif berolahraga dan semangat bergerak, Red Squad (@redukasi.id) dengan kampanye pentingnya konsumsi makanan sehat dan nutrisi seimbang, Blue Squad (@senyum_santuy) melalui kampanye pentingnya kesadaran akan kesehatan mental, serta yang terbaru tahun ini, yaitu Yellow Squad (@youthdozer) dengan kampanye peningkatan kapasitas generasi muda. Berbagai kegiatan offline mulai dari lari bersama, kelas yoga, pengecekan kesehatan dan edukasi nutrisi serta workshop pembuatan tempe hingga kegiatan amal telah dilakukan.

Tahun ini, The New L-Men of The Year juga menghadirkan 3 kategori penghargaan yakni The Best Health Creator on TikTok, The Most Favourite dan The Most Photogenic. The Best Health Creator on TikTok diraih oleh Reza perwakilan Jawa tengah atas semangat dan kreativitanya menjangkau masyarakat luas untuk hidup sehat melalui platform teknologi digital TikTok, The Most Favourite diraih oleh Justian perwakilan Bengkulu didasarkan pilihan masyarakat Indonesia melalui Nutrimart dan The Most Photogenic diraih oleh Afif perwakilan Aceh atas dedikasinya menyalurkan energi positif pada saat photoshoot.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini The New L-Men of The Year juga kembali hadir dengan penghargaan The Most Inspiring Movement, sebagai bentuk apresiasi L-Men bagi grand finalist yang tidak hanya menginspirasi hidup sehat, namun juga memiliki advokasi dan gerakan sosial yang dinilai paling inspiratif dan berdampak. Penghargaan The Most Inspiring Movement tahun ini berhasil diperoleh Biondi Sanda Sima, grand finalist asal Sulawesi Tengah atas gerakan yang diinisiasikannya, yaitu Palu Produktif. Palu Produktif dan memberikan pelatihan-pelatihan keterapilan yang relevan dengan industri dan generasi muda, mulai dari berpikir kritis, komunikasi, manajemen data, dan kepemimpinan.

Malam Grand Final The New L-Men of The Year 2022 ditayangkan secara langsung di Trans 7, Sabtu 13 Agustus 2022, menghadirkan empat orang juri, yaitu Rory Asyari (jurnalis dan news anchor), Frederika Alexis Cull (Miss Universe Indonesia 2019), Rikas Harsa (aktor, Winner L-Men of the Year 2010), serta Yesaya Christian (Brand Manager L-Men). Acara ini dipandu langsung oleh Indra Herlambang & Patricia Gouw sebagai host dan Okky Alparessi sebagai co-host, serta dimeriahkan penampilan dari Vidi Aldiano & Shanty.

Informasi lengkap mengenai ajang The New L-Men of The Year dapat dilihat pada www.l-men.com/the-new-loty/, fanpage Facebook L-Men, serta akun Instagram, TikTok, dan Twitter @LMen.

Tentang L-Men

Selama 21 tahun, L-Men hadir sebagai nutrisi efektif dan tepercaya untuk menginspirasi dan membantu setiap pria hidup sehat, mencapai tubuh atletis serta mendukung performa aktif yang optimal. Diproduksi dengan teknologi canggih berbasis smart manufacturing, L-Men memiliki sistem quality control yang sangat ketat dan telah memenuhi beragam standar internasional.

Bahan baku whey protein L-Men berasal dari salah satu supplier whey protein terbesar di Eropa. Seluruh produk L-Men diformulasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi konsumen Indonesia dengan keamanan pangan yang tersertifikasi BPOM serta telah tersertifikasi halal oleh MUI. Seluruh produk dan layanan premium L-Men yang bermutu tinggi bisa didapatkan secara mudah melalui Nutrimart maupun channel lainnya. (*)