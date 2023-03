Harga Spesial Pre-Booking, Chery Adakan OMODA 5 Weekend Experience

JAKARTA – Merespon tingginya antusiasme publik terhadap OMODA 5 pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, PT Chery Sales Indonesia (CSI) kembali menemui konsumen otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan mengadakan “OMODA 5 Weekend Experience”.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4-5 Maret 2023 ini akan bertempat di Oguri Cafe, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selama dua hari, “OMODA 5 Weekend Experience” akan memberikan kesempatan kepada calon konsumen untuk mempelajari inovasi dan keunggulan yang ditawarkan oleh fitur-fitur OMODA 5, berkonsultasi dengan tenaga penjualan Chery, serta melakukan test drive.

“OMODA 5 Weekend Experience” diikuti oleh seluruh diler Chery di wilayah Jabodetabek dengan mengundang semua konsumen yang ingin melihat dan mengalami langsung berkendara dengan OMODA 5. Bagi pengunjung “OMODA 5 Weekend Experience” yang terpikat dengan OMODA 5 dan ingin langsung melakukan SPK, maka PT CSI masih memberikan harga spesial bagi kedua tipe OMODA 5 yang ditawarkan. Harga untuk tipe RZ adalah sebesar Rp 398 juta, sementara untuk tipe Z sebesar Rp 328 juta. Harga spesial ini akan berlaku hingga 9 Maret 2023.

“Kami sangat senang dan bersyukur melihat minat publik terhadap OMODA 5. Setelah IIMS 2023, kami masih terus menerima respon positif dan masih banyak yang ingin melakukan test drive dan mengenal lebih jauh OMODA 5. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyelenggarakan OMODA 5 Weekend Experience. Dengan acara ini kami berharap akan semakin banyak yang bisa mendapat kesempatan mendapatkan harga spesial pre-booking sebelum harga resminya kami umumkan dalam waktu dekat ini,” jelas Shawn Xu, President PT Chery Sales Indonesia.

PT CSI semakin aktif menemui konsumen otomotif Indonesia. Kini, Chery sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada Gaikindo Jakarta Auto Show (GJAW) 2023, pada 10-19 Maret di Jakarta Convention Center, GBK Senayan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan GJAW nanti, PT CSI akan mengumumkan harga resmi untuk OMODA 5. Harga resmi inilah yang akan berlaku selepas periode pre-booking.

OMODA 5 telah mendapatkan beberapa prestasi selama IIMS 2023 yang lalu, dan PT CSI ingin melanjutkan kesuksesan tersebut. Saat itu, OMODA 5 mendapatkan dua penghargaan IIMS Award 2023, yaitu untuk Most Favourite New Car Launch dan Most Tested Car Choice. Tak hanya itu, secara internal, PT CSI juga mencatat pemesanan pre-booking OMODA 5 sebanyak hampir 500 unit dan test drive yang dilakukan oleh lebih dari 1.000 konsumen selama IIMS 2023 berlangsung.

Melihat semakin besarnya perhatian publik terhadap produk-produk Chery, maka PT CSI juga merasa perlu untuk memperkuat kehadirannya di ruang-ruang publik. Selain “OMODA 5 Weekend Experience”, saat ini OMODA 5 juga sedang dipamerkan di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, sampai tanggal 6 Maret 2023. (mse/r)