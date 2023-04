MMKSI Optimis Menghadapi Tantangan Pasar Otomotif Indonesia Tahun 2023

JAKARTA – Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan dan kompetisi namun juga penuh dengan berbagai kesempatan baru seiring dengan membaiknya pandemi Covid-19 dan pemulihan kondisi ekonomi serta pasar otomotif. Di tahun 2022 pula, pasar otomotif hampir kembali ke level sebelum pandemi tahun 2019 dengan tembus 1 juta unit, tumbuh 17% dibandingkan 2021.

Sepanjang tahun 2022, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), berhasil memanfaatkan momentum ini dan membukukan capaian positif untuk penjualan retail kendaraan penumpang maupun niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia.

MMKSI berhasil menjaga posisi di pasar otomotif Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 10,6% tahun 2022. Ini pun menjadi salah satu komitmen untuk memberikan ragam produk, layanan dan pengalaman terbaik dari Mitsubishi Motors untuk para pelanggan dan masyarakat di Indonesia.

Untuk tahun 2023, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) telah memproyeksikan penjualan mobil baru sebanyak 975.000 unit. Proyeksi ini menjadi dorongan tersendiri bagi MMKSI untuk terus mempertahankan eksistensi, dan meningkatkan kualitas pada sisi produk, layanan penjualan, dan purna jual terbaik kepada konsumen melalui kompetisi di pasar otomotif di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perkembangan bisnis MMKSI dan melewati berbagai tantangan yang ada di tahun 2022. Upaya MMKSI di tahun lalu pun terjawab dengan capaian penjualan yang positif dan menjadi motivasi kami untuk meraih lebih baik lagi. Dan pengalaman pada tahun lalu mengajarkan kami untuk terus berinovasi demi memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan konsumen,” ungkap Naoya Nakamura, Presiden Direktur PT MMKSI periode September 2018 – Maret 2023.

“Apresiasi yang baik dari konsumen serta capaian kami di tahun 2022 menjadi semangat dan memotivasi kami untuk terus mengimplementasikan komitmen kuat dari Mitsubishi Motors untuk Indonesia sebagai pasar yang sangat penting di Kawasan ASEAN. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang paling tinggi atas dukungan pemberitaan terbaik kepada MMKSI, brand dan model Mitsubishi Motors di Indonesia, serta keramahan kepada saya secara personal selama memimpin MMKSI. Saya mendapatkan banyak pengalaman terbaik selama bertugas di Indonesia. Selanjutnya saya ingin memohon dukungan terbaik dari Anda untuk Mr. Kurita sebagai Presiden Direktur PT MMKSI periode berikutnya,” lanjut beliau.

Naoya Nakamura telah memiliki andil penting di MMKSI selama hampir lima tahun sejak 2018 dalam memberikan kontribusi yang sangat baik bagi bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia. Beliau telah membangun fondasi dan kepemimpinan yang kuat untuk membawa kesuksesan PT MMKSI dan berhasil mempertahankan bisnis MMKSI melewati berbagai rintangan terutama pada masa pandemik Covid-19 yang sangat mempengaruhi proses bisnis secara global.

Ia bahkan mampu menorehkan rekor angka penjualan terbesar untuk Mitsubishi Motors (MMC) sepanjang sejarahnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2021 lalu dengan pencapaian 104.407 unit, atau berkontribusi lebih dari 12% terhadap penjualan MMC secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan retail MMC pada skala global.

Sebagai penerus Naoya Nakamura, Atsushi Kurita akan melanjutkan kepemimpinan dan posisi Presiden Direktur PT MMKSI efektif mulai 1 April 2023, dan langsung memulai strateginya untuk mengembangkan bisnis MMKSI dan brand Mitsubishi Motors di Indonesia ke depannya.

“Upaya MMKSI dalam meningkatkan brand, kualitas produk, dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia telah dirasakan dan direspon dengan capaian penjualan positif. Saya sangat antusias dan bersemangat melaksanakan tugas di MMKSI dan menyambut tahun fiskal 2023. Pengalaman MMKSI pada tahun lalu menjadi motivasi dan referensi yang sangat berharga untuk kami untuk meraih capaian yang lebih baik lagi, dan terus memberikan yang terbaik, guna menjaga kepuasan konsumen pada level maksimal. Saya mohon dukungan Anda lebih lanjut, dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi dan mendengar pendapat Anda untuk kemajuan MMKSI di masa selanjutnya,” lanjut Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT MMKSI.

Performa MMKSI 2022 Kategori

Merujuk pada data penjualan retail GAIKINDO tahun kalender 2022, kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia mencatat angka penjualan sebanyak 97.936 unit, yang terdiri dari penjualan model kendaraan penumpang sebanyak 69.629 unit, dan kendaraan niaga ringan sebanyak 28.307 unit.

Sementara dari sisi purnajual, MMKSI juga mendapatkan pencapaian positif di mana pada tahun 2022, total kendaraan datang untuk melakukan servis dan perawatan – naik sebesar 7%. Selain itu, pertumbuhan penjualan suku cadang, aksesoris dan genuine part naik sebesar 7% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi MMKSI untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan yang sudah ada.

Kaleidoskop MMKSI 2022

Sepanjang tahun 2022, MMKSI telah banyak memberikan inovasi untuk produk serta layanannya. Dari sisi produk MMKSI menghadirkan New Xpander Cross, dan New L300. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kontribusi MMKSI dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, MMKSI juga memanfaatkan Minicab MiEV untuk melakukan studi bersama beberapa mitra dari perusahan lokal ternama di Indonesia. Pada 2022 Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross terjual lebih dari 270.000 unit dalam 5 tahun, sejak 2017. Yang berarti rata-rata terjual 50.000 unit per tahun dengan pangsa pasar 25 – 30%.

Dari sisi layanan, MMKSI melanjutkan perkembangan jaringan diler resmi, serta fasilitas Bodi dan Cat resmi di beberapa daerah di Indonesia, dengan jumlah total 4 diler baru, dan 2 fasilitas authorized Bodi & Cat dibuka selama tahun fiskal 2022. Sehingga pada akhir tahun fiskal 2022 telah terdapat total 167 diler untuk kendaraan penumpang dan niaga ringan, serta 22 fasilitas authorized Bodi & Cat di Indonesia. Selain itu, MMKSI juga terus mengembangkan fasilitas digital yang mendukung proses bisnis seperti My Mitsubishi Motors ID (MMID), MIRA, dan menghadirkan gerai suku cadang resmi Mitsubishi Motors di platform e-commerce, yang memberikan warna baru dalam dunia digital dan mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya untuk mendapatkan layanan terbaik MMKSI.

Dari sisi branding, MMKSI meluncurkan konsep branding baru yakni “Life’s Adventure”, dan kembali aktif di ajang motorsport dengan Xpander AP4 yang sukses menjuarai Asia Pasific Rally. Kemudian Mitsubishi Triton dan Rifat Sungkar turun di ajang Asia Cross Country Rally bersama Mitsubishi Motors.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan, MMKSI terus aktif melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemas dalam 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu Mitsubishi Motors CSR Children Program (MCP), Mitsubishi Motors CSR Education Program (MEP), dan Mitsubishi Motors CSR Humanity Program (MHP).

Pada MCP, MMKSI merayakan Hari Anak Nasional bersama dengan anak-anak di panti asuhan bertajuk “Aksi Gembira” pada 23 Juli 2022, serta memberikan bantuan berupa set alat pembelajaran jarak jauh, kebutuhan pokok, dan sejumlah peralatan kesehatan. Selain itu MMKSI juga melaksanakan “Mitsubishi Motors Kids Life’s Adventure Park” pada November 2022, sebuah event cause marketing CSR dengan konsep funedutainment yang menyenangkan dan menghibur melalui taman bermain yang edukatif. Kali ini MMKSI mengangkat topik edukasi literasi digital.

Untuk MEP, selama tahun 2022 MMKSI telah memberikan total 17 unit – kepada 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia, untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan praktikum. MMKSI juga memberikan pembekalan Mitsubishi Service Technician Education Program 1 (M-STEP 1) kepada total 150 siswa dari 10 SMK Jurusan Mekanik di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sementara untuk MHP, MMKSI telah memberikan bantuan kepada penyintas bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, baik berupa temporary shelter dan MCK, kebutuhan pokok, maupun post-disaster edutainment kepada kepada anak-anak di area terdampak. Dan mMmanfaatkan momen Ramadan, MMKSI memberikan hadiah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kepada para penghuni dan pengurus panti wreda, serta berdonasi dalam bentuk kebutuhan pokok untuk operasional panti. Proses penyaluran donasi ini dilakukan oleh MMKSI pada tanggal 28 April 2022 lalu kepada dua panti wreda di Tangerang.

Target dan Strategi MMKSI 2023 MMKSI terus melakukan inovasi dalam menjalankan bisnisnya, dan terus memberikan pengalaman yang lebih baik untuk para konsumen Mitsubishi Motors baik dari sisi penjualan maupun purnajual. Pada sisi penjualan, MMKSI akan meningkatkan target penjualan dengan peluncuran model-model baru, menyediakan program penjualan menarik dengan dukungan leasing, meningkatkan frekuensi event pameran setiap bulan, juga meningkatkan aktivitas bersama konsumen di diler.

Tak hanya itu MMKSI dan diler akan berusaha untuk meningkatkan repurchase order dari konsumen loyal, dan meningkatkan serapan segmen fleet.

Dari sisi peningkatan pengalaman konsumen, MMKSI akan memastikan kualitas terbaik di setiap tahap keterlibatan konsumen dari mulai pembelian hingga purna jual, baik melalui aktivitas offline – tatap muka, hingga aktivitas berbasis online dan digital secara mulus, sehingga konsumen dapat merasakan manfaat dari kemudahan mendapatkan layanan MMKSI.

Kepastian ketersediaan layanan dengan standar Mitsubishi Motors untuk konsumen di seluruh Indonesia akan dilanjutkan dengan rencana penambahan 6 outlet diler baru, menjadi total 173 jaringan diler, serta rencana penambahan 7 fasilitas authorized Bodi & Cat, menjadi total 29 fasilitas authorized Bodi & Cat pada akhir tahun fiskal 2023. Ke semua layanan dan fasilitas yang disediakan MMKSI akan dapat dirasakan dan berjalan maksimal untuk konsumen dengan kualitas humanware yang mumpuni. Untuk itu MMKSI akan terus meningkatkan kualitas humanware berbasis hasil survey yang dilakukan melalui aspek indeks kepuasan penjualan, indeks kepuasan konsumen, skor loyalitas konsumen, dan juga evaluasi fasilitas diler.