L-Men Dipercaya sebagai Official Protein Partner pada ASEAN Para Games 2022

JAKARTA – L-Men, sebagai nutrisi efektif dan tepercaya untuk menginspirasi dan membantu masyarakat Indonesia hidup sehat selama lebih dari 20 tahun, dipercaya sebagai Official Protein Partner pada 11th ASEAN Para Games 2022. Dukungan terhadap ajang ASEAN Para Games 2022 yang akan diadakan pada 30 Juli sampai 6 Agustus di Solo, Indonesia ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi L-Men dalam mendukung berbagai inisiatif gaya hidup sehat di Indonesia, termasuk dalam bidang olahraga bagi atlet ASEAN Para Games dimana keterbatasan tidak harus jadi batasan.

Yesaya Christian, Brand Manager L-Men mengatakan, “L-Men bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 dan dipercaya sebagai Official Protein Partner. Kami mengajak semua orang terlebih anak muda Indonesia untuk berperan serta dalam ajang ASEAN Para Games yang tidak hanya mengharumkan nama Indonesia tetapi juga sangat purposeful. Momentum ini adalah peluang untuk atlet ASEAN Para Games berprestasi dan memutus rantai diskriminasi, karena olahraga merupakan pesta kita bersama, bagian dari gaya hidup sehat yang semua orang bisa dapatkan. Kami terinspirasi dengan perjuangan para atlet, sehingga lewat dukungan berupa asupan protein L-Men di ajang ini, harapannya dapat membantu memenuhi kebutuhan protein sehingga mendukung performa para atlet selama masa pertandingan nanti.”

Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) selaku penyelenggara ASEAN Para Games 2022 sangat mengapresiasi dukungan dari L-Men. Rima Ferdianto, Sekretaris Pelaksana INASPOC & Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia mengatakan,

“Ajang ASEAN Para Games 2022 sangat istimewa. Sebelumnya, perhelatan ke-10 di Filipina tahun 2019 sempat tertunda karena pandemik Covid-19. Tahun 2021 kegiatan ini kembali diundur saat Vietnam menjadi tuan rumah dan akhirnya harus mengundurkan diri sebagai tuan rumah di 2022. Selama 3 tahun teman-teman para atlet ASEAN termasuk Indonesia berlatih, namun belum ada wadah berupa pertandingan di tingkat ASEAN. Indonesia menunjukan kesiapannya kepada dunia, menciptakan wadah bagi para atlet untuk berprestasi. Momentum inilah saat yang tepat bagi para atlet menunjukan hasil kerja kerasnya selama ini dalam bentuk semangat dan prestasi. Berlatar belakang kondisi tersebut, kami mengangkat tagline “Striving for Equality”. Kesiapan Indonesia juga membuktikan kekuatan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi difabel dunia serta dukungan dari berbagai pihak lainnya, salah satunya L-Men. Mewakili panitia ASEAN Para Games, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagi L-Men sebagai Official Protein Partner.”

Marcellino Indrawan, The New L-Men of The Year 2021 & Fitness Inclusivity Influencer mengatakan, “Melalui L-Men dan platform The New L-Men of the Year, kami ingin merangkul setiap pribadi termasuk para atlet untuk striving for equality. Berolahraga dan bergerak adalah tentang merayakan hidup dan badan manusia. Every athlete’s journey matters, keberanian mereka menembus batas adalah inspirasi untuk semua orang. Bangga untuk setiap teman-teman para atlet yang sudah membawa harum nama Indonesia di kancah Internasional dan bahkan memecahkan rekor dunia. Setiap keringat dan perjuangan perlu dirayakan. Beberapa hari ke depan, kita akan menjadi saksi keberanian para atlet yang merubah kemustahilan bagi banyak orang, bahwa perbedaan tidak menentukan sebuah kemampuan, melainkan menunjukkan apa yang membuat kita semua manusia.”

“Untuk mencapai sebuah prestasi, setiap atlet punya tantangan yang sama yakni dalam menjaga tubuh tetap fit salah satunya bagaimana menjaga asupan nutrisi. Protein merupakan salah satu nutrisi penting untuk mendukung performa olahraga, khususnya dalam mengoptimalkan kekuatan otot saat latihan maupun berkompetisi,” tambah Nino.

L-Men berkomitmen untuk selalu berinovasi menghasilkan produk-produk dengan kandungan protein tinggi untuk membantu memenuhi kebutuhan protein harian, termasuk bagi para atlet dan olahragawan di Indonesia. Asupan protein yang cukup akan membantu mendukung proses pemulihan sel-sel otot sekaligus mengoptimalkan kekuatan otot dan performa atlet saat bertanding. Manfaat lain yang tak kalah penting dari protein adalah sebagai bahan pembentuk sel imun tubuh yang penting dijaga menjelang, selama, dan pasca kompetisi.1,2 Di tahun 2022, L-Men Platinum sudah teruji oleh Labdoor aman dari WADA banned substances (World Anti-Doping Agency).

Tidak hanya mendukung lewat produknya, L-Men turut mempublikasikan ajang ASEAN Para Games melalui berbagai aktivasi digital dan media sosial, misalnya ‘Photo Twibbon Campaign’, untuk mengajak semakin banyak anak muda di Indonesia untuk ikut menyemarakkan perhelatan ini. Dukungan aktivasi digital dilakukan melalui berbagai aset digital L-Men, melibatkan health influencer, finalis The New L-Men of The Year dan komunitas olahraga di berbagai wilayah di Indonesia. L-Men mendukung ASEAN Para Games melalui acara konferensi pers daring, untuk melibatkan lebih banyak pihak termasuk rekan-rekan media di seluruh Indonesia dalam mempublikasikan ajang ASEAN Para Games 2022.

Lokasi penyelenggaran ASEAN Para Games diadakan di 4 daerah yakni Solo, Semarang, Karanganyar dan Sukoharjo dan dihadiri 11 negara ASEAN. ASEAN Para Games melibatkan sekitar 2000 atlet dan official. Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain para atletik, para renang, bulu tangkis, tenis meja, basket kursi roda, voli duduk, catur, para angkat berat, boccia, judo, panahan, CP football, goalball, tenis kursi roda. (*/r)