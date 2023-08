Indosat dan Noice Berkolaborasi Majukan Industri Konten Kreatif di Indonesia

PONTIANAK – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) dengan visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia, berkolaborasi dengan Noice, platform audio streaming lokal Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif yang lebih luas di tanah air. Keduanya akan menggabungkan keahlian masing-masing dalam meningkatkan pengalaman digital dan mendukung gaya hidup masyarakat Indonesia.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh, mengatakan, “Indosat terinspirasi oleh filosofi gotong royong untuk mencapai tujuan kami yang lebih besar, memberdayakan Indonesia. Kali ini, bersama Noice, kami ingin berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif. Layanan Indosat yang tersebar di seluruh Indonesia akan memaksimalkan konten-konten Noice agar terekspos lebih luas lagi dan membuka peluang tanpa batas.”

Chief Business Officer, Noice, Niken Sasmaya, mengatakan “Saat ini platform konten audio telah menjadi medium baru bagi masyarakat dalam mendapatkan akses hiburan maupun informasi saat berkegiatan sehari-hari. Hal ini tentunya sejalan dengan pertumbuhan jumlah pengguna smartphone yang kian meningkat sebagai gaya hidup digital masyarakat di berbagai daerah. Kami sangat antusias dengan banyaknya peluang yang akan terbuka oleh kolaborasi strategis ini. Bersama Indosat, Noice ingin terus mendorong berkembangnya konten positif di kalangan generasi muda, sekaligus memperluas ekosistem konten audio dalam industri kreatif di Indonesia.”

Kolaborasi Indosat dengan Noice hadir dalam berbagai program.

Beberapa diantaranya yang telah berjalan saat ini adalah Collabonation Podcast dan program THIS (The Indosat Show) yang dapat dinikmati juga di aplikasi Noice. Program THIS merupakan program live talk show bersama bintang tamu terkemuka yang diselenggarakan setiap hari Sabtu di Indosat Marvelous Xperience Center. Program ini bertujuan untuk menjadi platform bagi komunitas kreatif di Indonesia untuk menciptakan dan mempererat hubungan, yang setiap minggunya membahas beberapa topik mengenai teknologi, musik, film, komedi dan topik menarik lainnya bersama para bintang tamu serta public figure terkenal.

Di sisi lain, para pelanggan Indosat juga kini bisa menikmati beragam konten podcast unggulan dari Noice di aplikasi myIM3 dan bima+. Pelanggan dari IM3 dan Tri tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini berupa akses khusus ke acara-acara yang diinisiasi bersama seperti workshop, konser, dan kegiatan seru lainnya. Ke depannya, Noice dan Indosat akan terus mengeksplorasi potensi kerja sama untuk menghadirkan beragam program lainnya agar bisa terus berkontribusi dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia dengan lebih optimal lagi.