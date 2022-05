Digital Apps BRImo Mudahkan Belanja Selama Libur Lebaran dengan QRIS

JAKARTA – BRImo senantiasa menemani nasabah dalam setiap momennya, termasuk dengan momen libur lebaran tahun 2022 kali ini. Nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan mulai dari berbelanja, membayar makanan di resto, hingga bersedakah dan zakat melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tersedia di BRImo.

BRI terus melakukan transformasi dengan menyediakan fitur pembayaran scan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terlengkap baik dari sisi nasabah maupun mitra merchant. Fitur tersebut hadir dalam dua cara.

Pertama pengguna menunjukkan QRIS pada merchant dan merchant yang akan melakukan pemindaian atau biasa disebut metode Customer Presented Mode (CPM), dalam aplikasi BRImo, metode ini juga didukung dengan adanya fitur QR Pedagang sehingga mitra merchant dapat melakukan pemindaian QRIS secaralangsung tanpa perlu tambahan device.

Cara kedua dilakukan sebaliknya yaitu pengguna melakukan pemindaian QRIS yang ada pada merchant atau disebut metode Merchant Presented Mode (MPM).

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan upaya ini merupakan wujud BRI dalam menerapkan operasional yang customer centric. BRImo pun menjadi jawaban atas kebutuhan transaksi nasabah hanya dalam satu aplikasi saja.

“Dengan menggunakan fitur QRIS di BRImo, nasabah semakin mudah untuk bertransaksi ketika berbelanja, makan di restoran favorit, hingga bersedekah. Selain itu bagi mitra merchant juga dimudahkan karena tidak perlu menyediakan uang kembalian juga pencatatan menjadi lebih praktis,” ungkapnya.

Kemudahan bertransaksi ini juga didorong oleh semakin banyak merchant yang bekerja sama dengan BRI. Hingga akhir kuartal I-2022, sebanyak 2,1 juta mitra merchant BRI telah menerima pembayaran menggunakan QRIS.

Dari jumlah merchant tersebut,tercatat frekuensi transaksi tumbuh sembilan kali lipat dan sales volume lima belas kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sejalan dengan kinerja QRIS, jumlah pengguna BRImo telah menembus16 jutauser/nasabah dengan laju transaksi hingga 313,88 juta kali atau tumbuh 238% year on year (yoy).

Praktis dan Banyak Promo

Cara mudah menggunakan fitur QRIS di BRImo nasabah cukup login aplikasi BRImo, pilih menu “QRIS” lalu scan QRIS yang disediakan merchant atau tunjukkan QRIS yang muncul di BRImo untuk di scan oleh merchant. Pastikan nama merchant, sumber dana, dan nominal transaksi telah sesuai. Terakhir, masukkan Personal Identification Number (PIN) untuk menyelesaikan transaksi.

Untuk mendapat ragam kemudahan tersebut, Handayani mengajak seluruh nasabah untuk mengunduh aplikasi BRImo melalui Google Play Store, App Store, dan Huawei Apps Gallery atau klik links.id/DownloadBRIMO.

Di bulan penuh berkahini, BRI juga menyiapkan berbagai promo transaksi menggunakan QRIS di BRImo. Terdapat diskon hingga 50% apabila nasabah bertransaksi menggunakan QRIS BRImo di ReJuve, Carls Jr, Wingstop, Young Dae Ri. Terdapat juga potongan harga hingga hingga Rp35 ribu di Dear Butter, Banban, Xingfutang, Buy Two Get Three di Rejuve, serta Bonus Produk di Ramen Ya. (*/r)