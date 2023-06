Daihatsu Imbau Pemilik All New Xenia dan Rocky Ikuti Special Service Campaign

JAKARTA – Dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan, Daihatsu di Indonesia mengumumkan program special service campaign atau recall terhadap total 1.210 unit untuk model All New Xenia dan Rocky. Aktivitas recall merupakan hal yang umum terjadi, termasuk Daihatsu. Program ini merupakan bukti tanggung jawab dan komitmen Daihatsu dalam memberikan produk berkualitas dan pelayanan terbaik.

Dalam program special service campaign ini, Daihatsu akan melakukan pemeriksaan dan penggantian ECU Airbag pada ke-2 model tersebut, agar Airbag dapat tetap berfungsi dengan baik, yakni mengembang ketika terjadi benturan pada bagian sisi depan saat berkendara, sehingga keamanan dan keselamatan pengendara dan penumpang depan tetap terjaga.

Adapun, untuk jumlah unit yang masuk ke dalam special service campaign adalah All New Xenia dan Rocky yang diproduksi 15 Desember 2022 – 11 Januari 2023, yaitu 1.095 unit untuk model All New Xenia dan 115 unit Rocky.

“Program special service campaign ini merupakan wujud komitmen Daihatsu agar pelanggan dapat tetap berkendara dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, Daihatsu mengajak pelanggan yang kendaraannya masuk dalam daftar program ini untuk melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen ECU Airbag di jaringan bengkel resmi Daihatsu terdekat. Proses pengerjaan berlangsung sekitar 1 jam dan tidak dipungut biaya apapun.” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor.