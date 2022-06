Honda Sport Motoshow 2022, Astra Motor Hadirkan Berbagai Motor Sport Honda

PONTIANAK – Sukses menggelar Honda Sport Motoshow beberapa waktu lalu di Gor Pangsuma Pontianak, Astra Motor Kalimantan Barat selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar kembali menggelar Honda Sport Motoshow dititik yang berbeda, yakni di Mall Gaia Bumi Raya City, Minggu (29/5) dengan mengusung tema “Excite Your Ride Ini Baru Laki”.

Honda Sport Motoshow 2022 menghadirkan kembali berbagai varian sepeda motor Honda type sport ke tengah-tengah masyarakat Kalbar, khususnya Pontianak. Pameran unit all type sport Honda ini digelar tentu dengan menerapkan protokol kesehatandengan disediakannya handsanitizer dibeberapa titik untuk para pengunjung dan selalu menggunakan masker.

Selama event berlangsung, pengunjung juga akan mendapatkan spesial promo untuk type Sport, kemudian juga akan ada hiburan live music yang akan dimeriahkan oleh band lokal yakni Pistol For Mom, Sir Rooney, Nims, Nine Thirty dan Tiberias, dan yang lebih seru lagi ada Quiz yang akan disampaikan oleh MC.

Adapaun unit Honda type sport yang disuguhkan untuk memanjakan mata pengunjung yakni All New CB150R Streetfire, All New CB150X, All New CBR150R,CBR250RR, CRF150L,CB 150 Verza dan varian motor sport Honda lainnya.

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat Lukas Ferinata mengatakan bahwa, event Sport Honda Motoshow ini kembali kami gelar untuk memenuhi tingginya minat konsumen Kalimantan Barat khususnya di Pontianak yang ingin memiliki motor sport Honda.

“Acara ini menjadi salah satu komitmen kami untuk selalu senantiasa membantu konsumen pecinta sepeda motor Honda typesport mewujudkan impiannya dengan penawaran yang menarik,” ungkap Lukas. (ars/r)