Dicari, Kreasi Terbaik di Honda Modif Contest 2022

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) kembali mewadahi ide dan kreativitas para modifikator sepeda motor di Tanah Air melalui ajang Honda Modif Contest (HMC) 2022. Kegiatan ini akan diselenggarakan secara online pada fase awal, mengajak lebih dari 800modifikator berbakat dari seluruh Indonesia yang terbagi atas 12 area regional.

Tak hanya adu gengsi dengan pencarian kreasi terbaik, para pemenang nantinya akan berkesempatan mempertajam pengalaman modifikasi melalui Honda Dream Ride Project. Inilah ajang modifikasi terstruktur dan dinantikan para modifikator, menggunakan sepeda motor Honda dengan pendampingan khusus dari mentor-mentor terbaik di Indonesia.

Tahun ini, HMC melombakan 9 kelas, yakni All stock & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, serta juga dibuka kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/ decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Paling bergengsi, ada kelas Free for All (FFA) untuk semua kategori skutik, cub, dan sport Honda dari semua tahun produksi. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan, HMC yang telah memasuki penyelenggaraan ke-14 tidak hanya menjadi wadah kreasi modifikator, tetapi juga sudah menjadi barometer modifikasi sepeda motor di Tanah Air, khususnya bagi pecinta sepeda motor Honda.

”Honda Modif Contest menjadi salah satu inisiatif dan komitmen kami untuk mendukung kreativitas modifikator di Indonesia. Kami meyakini ajang ini mampu melahirkan karya-karya terbaik yang tetap berpegang pada sisi keamanan dan kenyamanan, sekaligus menginspirasi pecinta modifikasi di seluruh Indonesia,” ujar Andy.

Para modifikator yang siap menunjukkan kreasi terbaiknya dipersilakan untuk melakukan registrasi melalui website www.astra-honda.com/hondamodifcontest. Peserta dapat mengirimkan foto hasil karya modifikasi sepeda motor Honda pada periode 7-20 November 2022.

Sepeda motor hasil modifikasi para peserta yang lolos scrutineering akan ditampilkan secara virtual pada 7-21 November 2021 pada microsite di www.astrahonda.com/hondamodifcontest. Tahap selanjutnya, pemenang regional (12 area) akan diumumkan melalui sosial media Hondamodifikasi pada tanggal 22 November 2022.

Seluruh pemenang regional mendapatkan kesempatan maju ke Final Battle yang akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, pada Desember 2022. Di sini, pemenang tiap kelas akan kembali diadu untuk memperebutkan 3 gelar modifikator terbaik pada kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free for All. (ars)