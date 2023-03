Seru dan Meriahnya Nonton Now Playing Festival 2023 Bersama bank bjb

BANDUNG – Tahun ini bank bjb kembali menyelenggarakan Konser Now Playing Festival yang menghadirkan puluhan musisi papan atas dari dalam maupun luar negeri. Festival tersebut berlangsung pada dua pekan yang berbedadi Lapangan Pussenif, Kota Bandung.

Penyelenggaraan Now Playing Festival pekan pertama yang berlangsung tanggal 3-5 Maret 2023 berlangsung sangat seru dan meriah dengan menampilkan banyak musisi top. Tak kalah seru, di pekan kedua Now Playing Festival 2023yang berlangsung tanggal 10-12 Maret 2023 juga akan menampilkan line up artis nasional maupun internasional, termasuk para musisi legendaris dari Bandung seperti Cokelat, Java Jive, Kuburan, La Luna, /rif, The Brownsu, The Changcuters, Seurieus x Candil, Melly Goeslaw, Noah dan Potret.

Deretan artis nasionalnya pun tidak kalah seru diantaranya Lyodra, Rossa, Dikta Wicaksono, Feel Koplo, Pamungkas, Fourtwnty, HIVI!, Kunto Aji, serta artis luar negeri yang pernah hits pada jamannya yakni Secondhand Serenade dan HYBS (Thailand).

Dalam kesempatan ini pun bank bjbterus memanjakan nasabahnya dengan berbagai program menarik seperti bundling promo untuk mendapatkan tiket masuk Now Playing Festival 2023. Caranya hanya dengan membuka rekeningbjb Tandamata Berjangka atau Tandamata SiMUDA, hold dana tabungan bjb Tandamata, penyimpanan dana DPLK, serta program khusus bagi nasabah bjb Prioritas.

Nasabah juga bisa mendapatkan jaket limited edition bank bjb X Now Playing Festival bekerjasama dengan brand jaket RawtypeRiot dengan skema program yang telah ditentukan. Promo ini berlangsung hingga 10 Maret 2023 berlaku di seluruh kantor cabang bank bjb.

Terdapatjuga promo pembelian makan dan minum di tenant F&B selama acara berlangsung. Dengan transaksi minimal Rp40 ribu dan bertransaksi menggunakan produk DIGI atau DigiCash by bank bjb, pengunjung berhak memperoleh diskon langsung Rp20 ribu. Para tenant juga berkesempatan memperoleh hadiah uang tunai total Rp5 juta untuk 5 tenat dengan transaksi terbanyak serta telah mencapai transaksi dengan volume yang sudah ditentukan.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, beragam promo yang dihadirkan bank bjb dalam konser musik Now Playing Festival 2023 merupakan wujud dukungan bank bjb untuk memajukan industri musik dan hiburan tanah air.

“bank bjb senantiasa mendukung industri musik di Indonesia serta memberikan kemudahan bagi nasabah melalui beragam promo menarik,” kata Widi.

Hal senada juga disampaikan Putri Kejora yang merupakan salah seorang nasabah milenial bank bjb yang beruntung mendapatkan tiket Now Playing Festival 2023 pada pekan pertama. Dia mengaku sangat senang karena bisa menyaksikan langsung Rizky Febian dan Fiersa Besari yang merupakan musisi idolanya.Selain itu, perempuan asal “Kota Kembang” ini juga sumringah karena bisa mendapat diskon saat membeli makan dan minum menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb.

Putri berharap bisa kembali mendapatkan berbagai kemudahan pada event Now Playing Festival 2023 pekan kedua dari bank bjb.

“Senang banget jadi nasabah bank bjb karena bisa healingnonton konser musik dan tetap bisa nabung. Apalagi lebih hemat saat beli makan dan minum karena pakai DIGI dan DigiCash. Terima kasih banyak bank bjb, mudah-mudahan bisa dapet tiket pekan kedua,” katanya.