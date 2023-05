Berlian Beauty Clinic Hadir di Perdana Square Pontianak, Ada Diskon 20 Persen

PONTIANAK – Berlian Beauty Aesthetic Clinic kini hadir di Kompleks Perdana Square Pontianak Blok I no 22 Pontianak Selatan. Peresmiannya telah digelar Minggu, 7 Mei 2023.

“Kami adalah salah satu klinik yang menyediakan treatment terbaik dengan harga terjangkau,” kata Ocha Anggrian, Owner Berlian Beauty Aesthetic Clinic, yang didampingi sang suami Yohanes, saat ditemui wartawan, Selasa, 9 Mei 2023.

Berbagai jenis perawatan ditawarkan untuk beautygirl dengan pilihan tindakan kecantikan oleh tenaga medis yang sudah bersertifikat. “Kami juga menyediakan berbagai pilihan tidakan kecantikan, dengan tenaga medis yang sudah standar dan bersertifikat,” terangnya.

Menariknya lagi, saat ini Berlian Beauty Aesthetic Clinic menawarkan harga yang sangat terjangkau dengan diskon promo untuk semua tindakan. “Kami juga menawarkan facial bassic, dengan membayar Rp 120 ribu, free peeling, serta diskon promo sebesar 20 persen untuk semua tindakan, selama masa promo, dengan ketentuan berlaku,” tambahnya.

“Kami tunggu kedatangan beautygils semua di Berlian Beauty Aesthetic Clinic. We make you more beauty, because beauty is you,” ujarnya.

Untuk info lebih lanjut dan pemesanan dapat menghubungi nomor 0811-5785-700, atau kunjungi Instagram @berlianbeauty.clinic. (ars/biz)