Dukung Kemajuan Mahasiswa, BRI Kembali Buka Beasiswa BRILiaN Scholarship

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mendapatkan beasiswa BRILian Scholarship. Inisiatif ini sejalan dengan upaya BRI meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui serangkaian kegiatan dan program pembekalan komprehensif.

Program ini terbuka bagi mahasiswa maksimal usia 22, semester 5 s.d 8 dari berbagai perguruan tinggi terakreditasi A di Indonesia. Peserta berasal dari berbagai jurusan (IT & Non-IT), diharuskan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 dan berkomitmen meningkatkan capaian akademik hingga akhir perkuliahan serta tidak sedang mengikuti program beasiswa lainnya.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menuturkan BRI terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempersiapkan bibit-bibit unggul untuk menjadi pemimpin di masa depan.

“BRI senantiasa berupaya untuk terus menumbuhkembangkan talenta hebat, sejalan dengan strategi transformasi kami untuk menjadi Home to The Best Talent. Hal ini terus didiukung dengan program untuk menemukan dan mengembangkan talenta hebat, di antaranya melalui program BRILian Scholarship. Melalui program transformasi HC, BRI optimistis mampu mencetak talenta talenta terbaik di masa datang,” ujar Agus.

Menurutnya, program ini telah disusun dengan optimal sehingga memberikan kesempatan bagi penerima beasiswa untuk terus mengembangkan berbagai skill yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja.

Penerima beasiswa berkesempatan untuk memperoleh biaya pendidikan, uang saku, fasilitas laptop, serta biaya penyusunan skripsi. Tidak berhenti sampai di sana, BRI juga mempersiapkan penerima beasiswa untuk berkesempatan terlibat dalam BRILiaN Bootcamp, Company Visit, hingga Magang di BRI.

“Program ini merupakan salah satu upaya BRI dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, sehingga BRI memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya melalui beasiswa BRILiaN. Puncaknya, penerima beasiswa ini bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarier di BRI lewat program BRIliaN Future Leader Program (BFLP),” ungkapnya.

Pendaftaran beasiswa akan dibuka pada 2 Agustus sampai dengan 2 September 2022. Informasi pendaftaran dan rangkaian seleksi BRILiaN Scholarship dapat diakses melalui instagram resmi Human Capital BRI @lifeatbri dan melalui website resmi BRILiaN Scholarship https://e-recruitment.bri.co.id/beasiswabrilian/. (*/r)