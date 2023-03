Bincang Jumat Bisnis Bersama bank bjb Ungkap Pentingnya Personal Branding

BANDUNG – Program mingguan yang diselenggarakan bank bjb yakni Bincang Jumat Bisnis akan kembali hadir pada Jumat 10 Maret 2023 untuk menghadirkan tips dan solusi bisnis bagi para pelaku usaha maupun masyarakat yang hendak memulai usaha.

Bincang Jumat Bisnis by bank bjb edisi Jumat 10 Maret 2023, akan mengupas seberapa penting personal branding dalam menopang bisnis. Di zaman sekarang atau yang biasa disebut era modern ini, memang sudah tidak asing lagi dengan istilah personal branding.

Personal branding merupakan merek ‘diri kita’ di benak semua orang yang mengenal kita. Ini akan membuat semua orang memandang kita secara berbeda dan unik.

Tentunya tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang baik dalam bangun personal branding. Pertanyaannya sekarang adalah harus dimulai dari mana, apa aja hal yang harus diperhatikan?

Semua itu akan dibahas dan dijawab bersama dalam Bincang Jumat Bisnis edisi 10 Maret 2023 dengan mengangkat tema ‘Bisnis Hebring dengan Personal Branding’ yang menghadirkan narasumber Coach Haris, owner Mie Janda yang juga Founder Alus Spirit, pun dikenal sebagai G Coach, founder Sobat Spirit, Certified Trainer & Mentor BNSP, Certified Life Coach by IALC dan Best Five Jawara UMKM bjb 2017.

Tertarik dengan topik pembahasan dalam Program Bincang Jumat Bisnis by bank bjb kali ini, buruan mendaftar dan bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting

https://bit.ly/RegisterPesertaBincangJumatBisnis2023 yang dilaksanakan mulai pukul 13.30 sampai 15.30 WIB. (*/r)