Hanya di Bulan Juni, Astra Motor Kalbar Hadirkan Promo Juara

PONTIANAK – Astra Motor Kalimantan Barat memberikan promo Juara (Juni Banjir Promo Angsuran) berupa potongan angsuran untuk sepeda motor New Honda Scoopy, New Honda BeAT, dan New Honda Vario125. Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit di seluruh area Kota Pontianak hingga tanggal 30 Juni 2023.

New Honda BeAT misalnya dengan angsuran mulai dari Rp900.000 mendapatkan diskon tenor satu kali. Kemudian New Honda Scoopy dengan angsuran mulai dari Rp1.067.000 mendapat diskon tenor dua kali. Sedangkan New Honda Vario 125 yang angsurannya start dari Rp1.232.000 mendapat potongan tenor dua kali.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Gangga Nanda Adi S mengucapkan terima kasih kepada konsumen setia sepeda motor Honda khususnya di Kalimantan Barat yang telah menjadikan motor Honda sebagai teman berkendara sehari-hari. “Harapannya dengan adanya promo di bulan Juni ini, semoga Astra Motor Kalimantan Barat dapat terus memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memilih sepeda motor Honda idamannya,” ujar Gangga.

Tidak hanya itu, beragam keuntungan pembelian sepeda motor Honda yakni, motor Honda irit perawatannya (ada gratis servis & ganti oli selama masa KPB di dealer Astra Motor), irit bahan bakar, memiliki garansi injeksi 5 tahun, garansi mesin 3 tahun, garansi kelistrikan 1 tahun dan asuransi jiwa dan kendaraan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pembelian langsung ke dealer, konsumen juga bisa melakukan pembelian sepeda motor Honda melalui aplikasi MotorkuX. melalui aplikasi Motorku X, konsumen dapat melihat foto sepeda motor, warna, spesifikasi maka ini tentu akan mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan, termasuk diantaranya adalah harga sepeda motor Honda tersebut.

Manfaat yang kedua adalah konsumen bisa mendapatkan informasi dealer yang dapat memberikan fasilitas untuk mencoba test drive motor tersebut. Sehingga dengan janjian melalui aplikasi ini, maka konsumen mendapatkan kepastian tentang jadwal dan kepastian motor dan dealer tempat ia akan melakukan test ride. Ketiga konsumen akan mudah mendapatkan informasi produk dan program promo lainnya. (ars/r)