Hyundai STARGAZER X Meluncur di GIIAS 2023

JAKARTA – PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) hari ini resmi meluncurkan produk terbarunya, Hyundai STARGAZER X, di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

STARGAZER X merupakan versatile crossover yang menghadirkan pengalaman mobilitas menyenangkan serta dipadukan dengan rangkaian fitur-fitur canggih untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia sehari-hari.

Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, “ Hyundai dengan bangga meluncurkan STARGAZER X sebagai kendaraan yang bisa menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kendaraan dengan fitur superior hingga spesifikasi canggih yang memiliki interior luas, mewah, dan nyaman untuk memaksimalkan performa berkendara yang dinamis. Kami berharap STARGAZER X dapat menjadi teman perjalanan di kondisi apa pun dan kapan pun. Dengan desain dan inovasi terkini, unleash the X in you bersama STARGAZER X.”

Dalam kesempatan yang sama, Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, menjelaskan, “Hyundai STARGAZER X didesain berdasarkan aspirasi pelanggan Indonesia. Mengusung konsep ‘Unleash the X in You’, Hyundai STARGAZER X hadir sebagai kendaraan yang menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylish bersama fitur keamanan yang lengkap untuk memberikan pengalaman mobilitas terbaik.”

Didesain khusus untuk pasar Indonesia, STARGAZER X tersedia dalam dua warna yang unik. Jaesup Park, Senior Designer, Exterior Design Team Hyundai Motor Company, menjelaskan, “STARGAZER X memperkenalkan warna eksterior matte kepada pasar Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu Optic White Matte dan Gravity Gold Matte. Warna-warna ini memberikan sentuhan kepercayaan diri dan kekuatan untuk menarik perhatian.”