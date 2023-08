Mitsubishi Menggelar World Premiere Untuk Mitsubishi XFORCE di Indonesia

JAKARTA – Mitsubishi Motors Corporation (selanjutnya, Mitsubishi Motors) meluncurkan Mitsubishi XFORCE. sebuah model compact SUV baru, di GAIKINDO Indonesia International Auto Show 20231, dengan tagline “Infinite Xcitement”.

Model ini akan diproduksi di Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Bekasi, Jawa Barat)2, dan dijadwalkan untuk dipasarkan di negara-negara ASEAN lainnya, Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga Afrika.

Mitsubishi XFORCE merupakan kendaraan penumpang dengan model compact SUV 5-seater yang dikembangkan dengan fokus bahwa model ini digunakan di wilayah ASEAN. Memiliki karakter stylish dan robust, desain SUV autentik, yang berdasarkan pada konsep “Best-suited buddy for an exciting life”. Menyuguhkan bodi yang berukuran compact, menawarkan handling yang sangat baik, kenyamanan serta utilitas fitur seperti interiornya yang luas dan berbagai ruang penyimpanan, XFORCE adalah compact SUV yang memberikan rasa aman dalam pengendalian serta dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan, sekaligus menghadirkan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari.

“Selain memastikan memenuhi kebutuhan akan performa berkendara, kemudahan handling, interior yang nyaman, kemudahan penggunaan berbagai fitur, dan segalanya yang dituntut dari sebuah compact SUV, kami telah mencurahkan hati dan jiwa kami ke dalam pengembangan XFORCE untuk menghadirkan kegembiraan berkendara sehari-hari bagi pelanggan kami,” ungkap Takao Kato, President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors.

“Compact SUV ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengemudi di kawasan ASEAN dan telah melalui uji coba secara berulang di kawasan ini. Kami berharap Mitsubishi XFORCE akan menjadi teman yang paling cocok untuk setiap petualangan yang ingin dilakukan oleh para pengemudi, memberi mereka kekuatan ekstra untuk melangkah lebih jauh dan mengalami sesuatu yang baru,” tambahnya.

Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKS) juga menjelaskan,

“Kebutuhan akan segmen dipicu oleh faktor emosional seperti status sosial, kepribadian serta citra prestisius. Namun, faktor fungsional seperti fitur yang lengkap, kenyamanan dan keamanan serta performa kendaraan yang kuat juga menjadi elemen penting dalam memilih kendaraan yang tidak hanya dapat mendukung aktivitas sehari-hari, namun juga untuk rekreasi dan interaksi sosial. Kehadiran Mitsubishi XFORCE akan memberikan definisi baru pada segmen compact SUV di Indonesia yang sejalan dengan preferensi beragam konsumen yang menyiratkan kebutuhan akan mobil compact SUV yang mengakomodasi sisi futuristic, prestigious, dan comfort, ditunjang oleh layanan purnajual dalam tingkatan yang optimal. XFORCE hadir di pasar populer yang telah diisi banyak merek dengan berbagai teknologi, model dan fitur yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu, XFORCE harus menjadi Game Changer, seperti layaknya Xpander di tahun 2017 saat memasuki pasar Small MPV di Indonesia yang juga sangat populer saat itu.” (mse/r)