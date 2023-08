Nikmati Keseruan Seuhahhh Festival dengan Banyak Promo dari bank bjb

BANDUNG – Seuhahhh Festival 2023 siap memeriahkan gelaran perayaan HUT ke-78 RI di Kota Bandung. Festival kuliner pedas ini akan hadir di Sky Level Mall Paris Van Java pada 16-20 Agustus 2023.

Seuhahhh Festival diramaikan dengan beragam acara seru, seperti lomba makan pedas, kids activities, angklung competition, model competition, cover dance competition, TikTok challenge, dan chef table. Puncak acaranya akan diisi penampilan dari Diskopantera dan Eternals.

Terdapat sekitar 70 tenant food and beverage yang menyajikan beragam kuliner pedas yang pastinya akan memanjakan lidah pengunjung. Menikmati makanan di Seuhahhh Festival juga akan semakin menyenangkan dengan beragam promo dari bank bjb.

Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, bank bjb menyediakan banyak promo menarik bagi pengunjung dan juga merchant. Promo ini tentunya khusus bagi pengguna DIGI dan DigiCash by bank bjb.

“Dengan dukungan penuh terhadap para pelaku industri ini, bank bjb turut menghidupkan warisan kuliner Indonesia. Kami harap acara ini dapat menjadikan kuliner sebagai jembatan cita rasa dan kreativitas menuju masa depan yang berkelanjutan,” ujar Widi.

Promo pertama dari bank bjb yakni program diskon 45%. Pengunjung bisa mendapatkan potongan harga Rp7.800 untuk minimal transaksi Rp17.000 dengan menggunakan scan QRIS bank bjb di DIGI dan DigiCash by bank bjb.

Promo selanjutnya adalah program flash sale Rp17 bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb dengan scan QRIS bank bjb. Program ini berlaku pada pukul 17.00-18.00 WIB selama festival berlangsung.

“Kedua promo ini tidak berlaku kelipatan. Diskon berlaku untuk satu kali transaksi per user per rekening per hari,” jelas Widi.

bank bjb juga memiliki program racing tenant untuk merchant yang mengimplementasikan QRIS bank bjb pada booth-nya. Program ini sangat menarik karena akan memberikan rewards jutaan rupiah bagi merchant yang memiliki volume transaksi terbanyak. (*)