Wuling Tampilkan Secara Perdana Eksterior dan Interior New Almaz RS di GIIAS

TANGGERANG – Wuling Motors (Wuling) hari ini untuk pertama kalinya resmi menampilkan pembaruan dari medium SUV-nya yang diwujudkan dalam New Almaz RS. Lini produk yang menyandang tagline Drive Unlimited Way ini dipamerkan secara perdana di ajang GIIAS 2023 melalui penyegaran di eksterior dan interiornya. Pengunjung pun dapat melihat langsung New Almaz RS di booth Wuling di GIIAS 2023 dan bisa melakukan pemesanan.

“Perjalanan seri Almaz yang dimulai sejak bulan Februari 2019 di Indonesia diwarnai dengan sambutan hangat dari konsumen, penjualan yang baik, dan banyaknya penghargaan bergengsi. Melanjutkan komitmen Wuling untuk Terus Hadir Dengan Inovasi Tanpa Akhir, kami mengaplikasikan sentuhan baru terhadap medium SUV yang memiliki inovasi lengkap dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas modern dan mampu memberikan pengalaman berkendara tanpa batas,” terang Dian Asmahani selaku Brand & Marketing Director Wuling Motors.

Wuling New Almaz RS hadir dengan penyegaran pada bagian eksterior dan interiornya. Pada tampilan luarnya, SUV ini mempertahankan kesan modern dan futuristik namun memadukan desain yang baru dengan New Glossy Black Front Bumper & Grille. Selain itu, sentuhan baru juga disematkan pada bagian bumper belakang pada New Almaz RS yang kini semakin berkelas dengan emblem huruf Wuling sebagai identitas yang menggantikan logo yang sebelumnya disematkan di pintu belakang Almaz. SUV pintar dari Wuling ini pun mengenakan velg berukuran 18 inci dengan rancangan baru yang sporty.

Beralih ke dalam kabin, New Almaz RS mengusung New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis nan elegan. Kesan futuristik semakin menonjol berkat soft touch panel berkelir baru di bagian dashboard dan New Sophisticated Multicolor Ambience Light di beberapa bagian ruang kabin. New Almaz RS pun semakin nyaman dikendarai dengan adanya tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi mengatur posisi setir sesuai keinginan. Panoramic Sunroof pun masih dipertahankan guna dinikmati oleh pengguna New Almaz RS.

Inovasi modern tetap menjadi ciri khas dari keluarga medium SUV yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2019 ini. Pertama, fitur perintah suara canggih berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command, yang siap membantu pengguna mengakses berbagai pengaturan di mobil dengan mudah. Lalu, Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan untuk memonitor dan mengakses kendali kendaraan via aplikasi MyWuling+ dan Head Unit. Kemudian, Pengalaman berkendara juga didukung ADAS yang terdiri dari 4 kategori fungsi, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

Wuling New Almaz RS tampil perdana dengan dua varian, yakni 1.500 cc turbocharged dengan transmisi CVT yang smooth dan responsif untuk New Almaz RS Pro, sedangkan mesin 2.000 cc hybrid dengan Dedicated Hybrid Transmission yang memiliki performa tinggi dan efisien diaplikasikan pada New Almaz RS Hybrid. Perbedaan keduanya secara umum terletak terletak pada aksen biru pada grille depan dan penyematan logo hybrid pada bagian pintu bagasi.

“Hari ini, kami juga membuka pemesanan bagi pengunjung yang tertarik dengan medium SUV pintar dengan tampilan baru ini. Mengenai rentang harga New Almaz RS ini tidak lebih dari harga OTR Almaz RS dan Almaz Hybrid yang ada saat ini di Rp439.200.000 dan Rp472.000.000. Untuk periode pre book ini berlangsung hingga awal kuartal 4 di tahun 2023,” tambah Dian Asmahani.

Penampilan Wuling New Almaz RS perdana hadir di booth 9B, Hall 9, Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City mulai 10 hingga 20 Agustus 2023. Pengunjung dapat melihat langsung tampilan eksterior dan interior New Almaz RS bersama lini produk Wuling lainnya serta menikmati berbagai program menarik yang tersedia selama pameran berlangsung. (mse/r)