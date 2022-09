HUT ke-13, Mercure Pontianak Konsisten Kenalkan Kuliner dan Budaya Lokal

PONTIANAK – Mercure Pontianak City Center genap berusia 13 tahun, Jumat (9/9). Perayaan hotel bintang empat tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Gowes bersama Forkopimda, mitra, dan masyarakat Kota Pontianak.

Riganda Togatorop selaku General Manager Hotel Mercure dan Hotel Ibis mengatakan, eksistensi dan kesuksesan Hotel Mercure Pontianak City Center di Kota Pontianak tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

“Sebagai bentuk rasa syukur, kami mengundang semua stakeholder untuk ikut merayakan ulang tahun kami dengan bersepeda santai,” ungkap Riganda.

Acara ini dihadiri oleh stakeholder, masyarakat, dan tamu undangan dari Forkopimda Kalimantan Barat serta mitra Mercure Pontianak yang turut berperan mendukung perjalanan 13 tahun hotel ini dalam melayani masyarakat, khususnya dalam bidang akomodasi perhotelan dan pariwisata.

Riganda mengatakan, selama 13 tahun, Hotel Mercure Pontianak konsisten mengenalkan kuliner dan budaya lokal sebagai komitmen memajukan daerah.

“Meski kami merek internasional, namun dalam bisnis kami tetap berkomitmen dan konsisten sejak awal mengenalkan kuliner lokal dan budaya lokal,” imbuhnya.

Hotel Mercure juga memberikan ruang bagi produk lokal lewat galeri UMKM yang terletak di lobi hotel. Beragam produk UMKM mulai dari kopi, camilan, hingga kain etnik tersedia di sana.

Berbagai program kemanusiaan juga terus ditingkatkan salah satunya program CSR dari Accor yaitu ATFAC (A Tree For A Child). Ini merupakan program yang dibuat untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan dan dinaungi oleh yayasan Peduli Tunas Bangsa.

Riganda Togatorop berharap, Hotel Mercure selalu menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tagline pada perayaan HUT yang ke 13 kali ini “thirteen years as your best travel companion”.

“Semoga Mercure dapat menjadi pendukung dalam kemajuan industri di sektor pariwisata di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gowes yang diselenggarakan Hotel Mercure. (sti)