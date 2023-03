Daihatsu Resmi Luncurkan All New Astra Daihatsu Ayla di GJAW

JAKARTA – Setelah sukses diperkenalkan pada Februari 2023 lalu, Daihatsu akhirnya resmi meluncurkan model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla pada 10 Maret 2023 di GAIKINDO Jakarta Auto Week, Jakarta.

Kini, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru yakni berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti desain yang modern dan stylish, teknologi terkini, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sekaligus dengan harga terbaik di kelasnya.

Marketing Director, dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani mengatakan Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia, dan hal ini dibuktikan dengan implementasi platform baru DNGA pada All New Astra Daihatsu Ayla dengan sederet keunggulan platform yang dimilikinya.

“All New Astra Daihatsu Ayla merupakan platform DNGA ketiga yang diproduksi oleh Daihatsu di Indonesia setelah Rocky, dan All New Xenia yang telah diluncurkan pada 2021, sekaligus tetap menjadi kendaraan bersegmen LCGC di Indonesia. Kami berharap All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi pilihan yang cocok bagi pelanggan yang membutuhkan mobil pertama dalam Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Indonesia pada beragam aktivitas mereka,” ujarnya dalam pembukaan booth Daihatsu di GJAW (GAIKINDO Jakarta Auto Week) 2023.

Sebagai kendaraan dengan tagline ‘Sahabat Baru Keluarga’, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki 3 keunggulan utama, yakni lebih Valuable, Comfort, dan Compact.

Dalam hal Valuable, eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful, dan aggressive, ditambah desain baru alloy wheel berdiamater 14’ inch, dan fitur terkini seperti LED Headlamp, dan DRL (Daytime Running Light) membuat tampilan All New Ayla semakin modern, dan aerodinamis.

Pada sisi interior, cockpit dashboard All New Ayla juga tampil modern dan sporty dengan nuansa advance feeling, ditambah desain meter cluster baru yang informatif, dan pengaturan AC digital modern yang membuat pengaturan suhu kabin menjadi lebih mudah.

Dalam hal performa, All New Astra Daihatsu Ayla tersedia dengan 2 pilihan mesin baru, yaitu 1.2L WA-VE DOHC Dual VVT-i, dan 1.0L KR-VE DOHC VVT-i yang mampu memberikan akselerasi responsif dan bertenaga di RPM rendah sekalipun. All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Pada fitur keselamatan, All New Astra Daihatsu Ayla dilengkapi dengan Dual SRS Airbag pada seluruh varian, dan Seat Belt Reminder untuk pengemudi dan penumpang. Tak hanya itu, pada beberapa varian, All New Ayla juga memiliki fitur keselamatan terkini seperti HSA (Hill Start Assist) yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berhenti di tanjakan selama beberapa waktu; serta VSC (Vehicle Stability Control) yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan selama melaju; serta ABS (Antilock Brake System), dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution) untuk memaksimalkan performa pengereman kendaraan agar lebih aman.

Dalam hal kenyamanan berkendara (Comfort), All New Ayla memiliki tingkat stabilitas yang lebih handal dan lebih senyap berkat penyematan platform DNGA, dan teknologi suspensi yang baru. Sedangkan pada fitur kenyamanan lainnya, All New Ayla telah dilengkapi Engine Push Start-Stop button, ditambah Tilt Steering untuk mempermudah pengaturan posisi stir kemudi ketika akan berkendara, Touchscreen Audio 7’ inch yang modern yang dapat terkoneksi dengan smartphone yang dapat menambah hiburan selama berkendara, serta E-latch Backdoor yang memudahkan ketika membuka dan menutup bagasi.

Pada sisi Compact, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki dimensi PxLxT 3.760 x 1.665 x 1.515 (mm); serta kapasitas bagasi yang lebih luas menjadi 265 Liter, membuat aktivitas harian dengan mobil ini lebih nyaman, sekaligus tetap compact dan fun to drive. Dengan ground clearance setinggi 160 mm, radius putar 4,4 meter, serta sistem kemudi bertipe EPS (Electric Power Steering), membuat Ayla cocok menemani aktivitas harian Sahabat mulai dari yang biasa melewati jalanan yang sempit, hingga berbagai area perkotaan di Indonesia.

Ayla tersedia dalam beberapa varian mulai dari varian 1.0M M/T; 1.0X M/T; 1.0X CVT; 1.2R M/T; dan 1.2R CVT, ditambah varian asesoris terlengkap ADS yang terdapat mulai dari varian X hingga R dapat dipilih sesuai kebutuhan dan selera pelanggan. Dengan sederet keunggulan serta teknologi terkini yang diberikan, sebagai mobil LCGC All New Astra Daihatsu Ayla tetap memiliki harga terjangkau mulai dari Rp134.000.000 – Rp189.900.000 untuk harga OTR (On The Road) DKI Jakarta, atau dapat langsung menuju outlet resmi Daihatsu terdekat di kota masing-masing.

All New Astra Daihatsu Ayla tersedia dengan 8 pilihan warna, yang diantaranya terdapat 3 warna terbaru yang tampil lebih sporty seperti, Ruby Red Metallic, Compagno Red, dan Metallic Orange yang dapat dipilih sesuai selera pelanggan. Informasi dan spesifikasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website resmi https://daihatsu.co.id/product/ayla/.

Sebagaimana diketahui, Astra Daihatsu Ayla merupakan salah satu pelopor mobil LCGC Hatchback yang telah hadir sekitar 1 dekade di Indonesia sejak 2013. Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 270 ribu pelanggan di Indonesia memilih sebagai mobil pertama mereka.

Executive Coordinator of Product I Department Head PT Astra Daihatsu Motor, Dendy Triyanto mengatakan selain keunggulan dalam hal desain dan performa, All New Astra Daihatsu Ayla kini juga telah dilengkapi dengan dual air bag pada seluruh varian, serta beragam fitur keselamatan terkini yang juga ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“Dengan menerapkan platform DNGA, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki sederet keunggulan, seperti desain yang modern dan stylish, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, sekaligus dengan harga yang terjangkau,” ujarnya. (*/r)