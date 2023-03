Erick Thohir Apresiasi BRI sebagai Best of The Best Communication

JAKARTA – Sebagai salah satu bank terbesar di tanah air, Bank Rakyat Indonesia atau BRI terus menunjukkan konsistensi kualitas komunikasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dalam ajang ajang BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) Awarding Night 2023 yang diselenggarakan di Tennis Indoor, Senayan Jakarta (9/3). Pada kesempatan tersebut, BRI berhasil membawa 6 penghargaan dan dinobatkan sebagai Best of The Best Communication.

Adapun 6 penghargaan tersebut diantaranya adalah ‘Best SME Development’ (Gold Winner) untuk kategori ‘Sustainability’, sedangkan untuk kategori Communication, BRI mendapatkan ‘Best Stakeholder Relation Management’ (Juara 3), ‘Best Social Media Ranger Perusahaan BUMN’ (Juara 1), Aestika Oryza Gunarto sebagai ‘Corporate Secretary of The Year’ & ‘Best Satgas Bencana’, ‘Best Exposure of The Year’, dan kategori paling bergengsi sebagai ‘Best of The Best Communication’.

Anugerah BCOMSS Awarding Night 2023 dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Staff Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, jajaran Direksi BUMN, Corporate Secretary BUMN, lebih dari 2.000 milenials BUMN, dan tim dewan juri yang terdiri dari Maudy Ayunda, Reisa Brotoasmoro, Andy F. Noya dan Juniati Gunawan. Adapun penghargaan untuk BRI diterima secara langsung oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha.

Ajang BCOMSS 2023 sendiri merupakan ajang yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Kementerian BUMN atas kinerja komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) berkelanjutan dari seluruh korporasi BUMN serta perusahaan anak. Perhelatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai campaign media massa maupun media sosial serta update knowledge TJSL berkelanjutan. Hal ini selaras dengan komitmen Kementerian BUMN agar setiap BUMN mampu terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam sambutannya Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan bahwa dalam menunjang komunikasi publik yang positif atas kinerja BUMN, setiap BUMN perlu memiliki infrastruktur yang mumpuni. Salah satunya melalui media online maupun offline yang menjadi penghubung kepada masyarakat untuk menginformasikan berita dan kinerja BUMN.

Selain infrastruktur, pihak internal BUMN juga memiliki peranan penting untuk aktif dalam komunikasi publik.

“Karyawan BUMN harus ikut berpartisipasi aktif menyuarakan berita, kebijakan ataupun kinerja dari BUMN sehingga bisa membangun kebanggaan atas perusahaan tempat karyawan bernaung,” jelas Erick.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa prestasi tersebut membuktikan bahwa BRI mampu menjalankan strategi komunikasi yang terbaik dan berkualitas.

“Penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh Insan BRILian atas dedikasinya dalam memberikan kinerja terbaiknya, khususnya di bidang komunikasi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sunarso menambahkan bahwa sebagai salah satu BUMN terbesar tanah air, BRI akan terus membangun pesan yang kuat dengan tetap disertai empati dalam kaitannya mengkomunikasikan peran BRI dalam memberi makna Indonesia.

“BRI senantiasa aktif membangun komunikasi yang optimal kepada publik. BRI fokus dalam menyampaikan pesan komunikasi yang tidak hanya menciptakan economic value namun juga peran BRI dalam membangun social value bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (*/r)