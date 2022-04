Semarak Program Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’by Mandiri

Memeriahkan momen Ramadhan 2022 dan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditengah pandemic covid-19 Bank Mandiri Region 9 Kalimantan mengadakan Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’ by Mandiri.

Di tengah acara Launching Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’ by Mandiri, Vice President Bank Mandiri Pontianak Agus Subandi menjelaskan program ini diadakan di 652 Merchant EDC & QRIS pada tanggal 04 April – 08 Mei 2022.

“Dari 652 merchant partner Bank Mandiri diseluruh Kalimantan terdapat 50 merchant di Pontianak dan Singkawang yang ikut berpartisipasi dalam program cashback dengan livin’ by mandiri; diskon belanja hingga 50% menggunakan livinpoin; serta pemberian diskon, cashback dan hadiah langsung voucher belanja bagi pengguna mandiri kartu kredit,” katanya.

Acara launching program Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’by Mandiri ini dihadiri juga oleh perwakilan merchant-merchant terpilih di seluruh Kalimantan secara offline maupun secara online.

“Event Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’ by Mandiri bertujuan untuk memberikan kemudahan dan benefit untuk pembelanjaan secara cashless baik menggunakan mandiri kartu debit, mandiri kartu kredit maupun Livin’ by Mandiri,” kata Agus.

“Selain acara Borneo Lebaran (Sale & Bazzar Ramadhan) with Livin’by Mandiri yang sedang berlangsung ini, Bank Mandiri Area Pontianak juga sedang melakukan Open Booth Aktivasi Livin’ by Mandiri di Pontianak Kampong Ramadhan Kreatif 2022 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak dan Dwidaya Tour dengan mengadakan Promo Paket Umroh. Pada kesempatan ini, Bank Mandiri juga melakukan undian Livin to The Max untuk pengguna livin’ by mandiri yang iconnya berwarna kuning dengan hadiah 100 BMW serta 1000 NMAX & Vespa Sprint dengan masa undian sampai Juni 2022, adapun informasi lengkap mengenai detail program dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat di website www.bankmandiri.co.id serta call center 24 jam 14000,” tutup Agus.**