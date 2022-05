Excellent, Ini Kunci Indo Premier Raja Pialang di Indonesia

JAKARTA – PT Indo Premier Sekuritas genap berusia 20 tahun pada 7 Mei 2022 lalu. Sukses dan tak tergoyahkan sebagai raja pialang retail terbaik di Indonesia.

Selama dua dekade menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terkemuka, Indo Premier terus berkomitmen dengan misi memberdayakan masyarakat agar mampu mengendalikan keputusan keuangan secara mandiri dengan solusi yang sederhana, biaya terjangkau dan bebas dari konflik kepentingan serta menghubungkan siapa pun dengan pasar modal.

Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The menegaskan, fondasi yang paling mendasar adalah kultur. Kultur atau core values yang kuat menjadi kunci perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Kultur ini pula menjadi landasan untuk melanjutkan transformasi secara terus-menerus agar #SemuaBisaInvestasi.

Ada pun kunci dan resep utama dalam membangun budaya kerja tersebut adalah PRICES (People, Respect, Integrity, Clients First, Excellence dan Stewardship).

“Secara konkret kami menempatkan kepentingan klien dan nasabah di prioritas utama dengan selalu proaktif dalam melayani dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis, sementara itu di sisi lain kita menjaga kepercayaan klien dan nasabah dengan terus melakukan adaptasi dan inovasi untuk kepentingan mereka,” tegasnya di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.

Indo Premier menjaga kepercayaan klien dan nasabah sudah sejak langkah pertama, seperti kata filsuf China Lao Tzu bahwa the journey of a thousand miles begins with one step atau perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.

“2002 adalah 1 langkah pertama Indo Premier di pasar modal Indonesia. Langkah yang tentunya tidak mudah pada zaman itu, yakni ketika Indonesia sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan dan ketika masyarakat tidak mengenal investasi, tidak mampu berinvestasi dan tidak tahu harus berinvestasi di mana.”

Sejak langkah pertama itu Indo Premier terus melakukan berbagai inovasi. Tercatat saat ulang tahun kelimanya, Indo Premier menciptakan Indo Premier Online Technology (IPOT) yang memungkinkan transaksi efek secara online.

Tidak hanya itu, di tahun yang sama Indo Premier juga meluncurkan Exchange Traded Fund (ETF) pertama di Indonesia yaitu Premier ETF LQ45 sebagai alternatif investasi termudah, khususnya untuk investor retail dan pemula.

Tiga tahun setelahnya Indo Premier meluncurkan IPOTFund, supermarket reksa dana pertama dan terbesar di Indonesia hingga saat ini, sementara di bisnis utamanya yakni investasi saham Indo Premier terdepan dalam inovasi melalui aplikasi IPOT.

Pada 2018 Indo Premier secara inhouse berhasil mengembangkan teknologi pembukaan rekening efek saham dan reksa dana secara full digital, tanpa tanda tangan basah dan tanpa dokumen fisik. Melalui gebrakan ini Indo Premier tercatat sebagai sekuritas pioneer dalam pembukaan rekening efek 100% online.

Berbagai macam inisiatif membuat Indo Premier semakin dipercaya masyarakat Indonesia sehingga berbagai penghargaan baik lokal maupun internasional terus diraih Indo Premier. Di antaranya, IndoPremier sudah empat kali mendapat penghargaan Alpha Southeast Asia Best FI Awards sebagai manager investasi obligasi dan pialang retail terbaik di Indonesia.

Menariknya, semua inisiatif tersebut dilakukan Indo Premier selama 20 tahun ini dari Indonesia, oleh Indonesia, dan #untukIndonesia.

Indo Premier dimiliki orang Indonesia, teknologi dan softwarenya dikembangkan oleh putra-putri terbaik Indonesia serta permodalannya pun 100% Indonesia. Reputasi inilah yang membuat Indo Premier menjadi sekuritas karya anak bangsa yang paling dipercaya masyarakat Indonesia selama 20 tahun ini.

“Usia 20-an adalah masa emas dengan ide-ide cemerlang, energi tak terbatas dan kejernihan pikiran untuk memajukan pasar modal Indonesia secara kuantitas dan kualitas. Zaman memang sudah berubah dan persaingan semakin tidak mudah, namun Indo Premier akan selalu berbenah. Sampai jumpa di dekade selanjutnya. Level up the game!” pungkasnya.**