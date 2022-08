Sambut Hari Kemerdekaan, Astra Motor Beri Promo PEJUANG

PONTIANAK – Memasuki bulan Agustus dan dalam rangka Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar ikut turut serta meramaikan dengan memberikan promo PEJUANG (Promo Semangat Juang Bersama Honda) yakni berupa potongan angsuran sepeda motor Honda yakni, New Honda ADV160 dan New Honda Vario160.

Masyarakat dapat memiliki deretan sepeda motor Honda dengan promo spesial berupa diskon angsuran hingga Rp. 80.000/. Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit diseluruh dealer di area Kota Pontianak disepanjang bulan Agustus 2022.

New Honda ADV160, mempunyai desain urban explorer yang kokoh dengan tampilan yang lebih tangguh dan ruang bagasi yang lebih besar (30 liter). Dilengkapi dengan Two step adjustabe windshield membuat aerodinamika membaik. Tinggi jok menjadi 780 mm (berkurang 15 mm dari versi yang lama), dipadukan dengan ground clearance New Honda ADV160 yang cukup tinggi yaitu 165 mm membuat motor ini semakin nyaman saat dikendarai.

Honda New ADV 160 ini dibekali pilihan fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Combi Brake System (CBS). Khusus tipe ABS, disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC), salah satu fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda dengan fungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari. Dengan angsuran mulai dari Rp. 1.249.000 dan khusus untuk pembelian New Honda ADV160 ini bisa angsuran hingga 5 Tahun.

All New Honda Vario160, tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160. Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporty ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara. Dengan angsuran mulai dari Rp. 1.286.000.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmady mengatakan bahwa, promo PPEJUANG ini digelar Astra Motor Kalbar guna untuk memeriahkan HUT RI Ke-77 dan mengapresiasi para konsumen setia sepeda Motor Honda.

“Semoga dengan adanya promo ini terus memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memilih sepeda motor idamannya,” ungkap Yusticia.

Selain melakukan pembelian langsung ke dealer, konsumen juga bisa melakukan pembelian sepeda motor Honda melalui aplikasi MotorkuX. melalui aplikasi Motorku X, konsumen dapat melihat foto sepeda motor, warna, spesifikasi maka ini tentu akan mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan, termasuk diantaranya adalah harga sepeda motor Honda tersebut. Manfaat yang kedua adalah konsumen bisa mendapatkan informasi dealer yang dapat memberikan fasilitas untuk mencoba test drive motor tersebut.

Sehingga dengan janjian melalui aplikasi ini, maka konsumen mendapatkan kepastian tentang jadwal dan kepastian motor dan dealer tempat ia akan melakukan test ride. Ketiga konsumen akan mudah mendapatkan informasi produk dan program promo lainnya. (*/r)