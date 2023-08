Satu Tahun Wuling Air ev di Indonesia Berhasil Dominasi Pasar Mobil Listrik

TANGGERANG – Wuling Motors (Wuling) hari ini memperingati satu tahun peluncuran mobil listrik pertamanya di Indonesia, Air ev.

Tepat setahun lalu, Air ev ‘Drive For A Green Life’ diluncurkan ke pasar otomotif Tanah Air di segmen mobil listrik Indonesia yang sedang bertumbuh.

Dalam setahun perjalanannya, mobil berdimensi compact ini berhasil menorehkan catatan positif dengan penjualan sebanyak 10.031 unit sampai awal Agustus ini. Pencapaian ini menjadikannya sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia sejak debut global di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Selain itu Beragam penghargaan dari berbagai pihak pun diberikan kepada Air ev yang menggebrak pasar otomotif sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan.

“Pasar kendaraan listrik kini semakin bertumbuh seiring dengan dukungan dari pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan. Tanpa terasa setahun sudah Air ev menjadi terobosan inovasi Wuling di segmen tersebut dan kini berhasil mendominasi serta menjadi pemain penting di dalamnya. Kepercayaan dari masyarakat terhadap Air ev dapat kami lihat dengan pertumbuhan angka penjualan yang positif, berbagai apresiasi, serta kehormatan yang diberikan kepada Air ev untuk bertugas sebagai official car partner dalam event berskala internasional,” jelas Arif Pramadana selaku Vice President Wuling Motors.

Wuling resmi memasarkan Air ev sebagai mobil listrik pertamanya di pasar Indonesia dalam gelaran GIIAS 2022 lalu. Sejak peluncurannya, mobil listrik Wuling ini langsung direspon positif oleh konsumen. Air ev bahkan mencatatkan penjualan yang sangat baik dengan penjualan lebih dari 8.000 unit hingga akhir tahun 2022 atau rata-rata sebanyak 2.000 unit Air ev terjual per bulannya selama periode tersebut dan menutup tahun 2022 dengan menguasai 68,7 persen pangsa pasar mobil listrik Indonesia.

Selain angka penjualan yang baik, Wuling Air ev juga mengemban tugas penting sebagai Official Car Partner dalam dua gelaran akbar berskala internasional di Indonesia. Pada November 2022, tercatat 300 unit Air ev bertugas dalam KTT G20 di Pulau Dewata menemani perjalanan delegasi dari negara anggota dan organisasi internasional. Lalu, bulan Mei lalu, 50 unit Air ev turut berpartisipasi dalam kegiatan regional Asia Tenggara, KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Tidak berhenti di situ, 150 unit Air ev akan bertugas menjadi Official Car Partner KTT ASEAN 2023 di Jakarta yang digelar 5-7 September 2023 mendatang.

Wuling Air ev telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi dari banyak pihak. Ada sebanyak 9 penghargaan telah diterima kendaraan listrik Wuling ini meliputi Katadata Green Initiative Award 2022, Best Innovation Award pada Carvaganza Editor’s Choice Award 2022, Total Cost of Ownership terbaik untuk Battery Electric Vehicle versi GridOto Award 2022, dan Most-Worthy Electric Car di Uzone Choice Award di tahun 2022. Tahun ini Air ev mendapat penghargaan Brands of The Year 2023 Marketeers OMNI Channel, Industry Leadership Award 2023 kategori EV, Rookie of The Year di Otomotif Award 2023, Best User Friendly Electric Car di SBBI Awards 2023, dan yang terbaru Green Product of The Year dari SME Awards 2023 dari Marketeers.

“Kami mengapresiasi lebih dari 10.000 konsumen Air ev yang sudah merasakan berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui Air ev, mulai dari mudah dikendarai, lalu mudah pengisian dayanya bahkan di rumah, dan juga mudah dalam hal kepemilikannya. Kami pun bangga bahwa seluruh konsumen Air ev di Indonesia telah menjadi bagian dari 1,5 juta pengguna kendaraan listrik Wuling di seluruh dunia. Kami berharap kiprah Air ev terus memberikan manfaat yang positif dalam pertumbuhan pasar kendaraan listrik Tanah Air dengan mengusung semangat ‘Drive For A Green Life’,” tambah Arif Pramadana.

Adapun latar belakang Wuling Air ev ini mudah untuk dimiliki karena didukung garansi umum kendaraan 100.000 kilometer atau 3 tahun, garansi baterai 120.000 kilometer atau 8 tahun, garansi komponen utama kelistrikan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun, serta bebas biaya perawatan hingga 50.000 kilometer atau 2 tahun. Konsumen pun dapat menikmati biaya kepemilikan Air ev yang rendah dengan total biaya Rp3,9 jutaan dalam 100.000 kilometer atau 5 tahun (mana yang tercapai lebih dahulu).(mse/r)