BNIDirect Sukses Jadi Seamless Financial Platform

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat dukungan dalam peningkatan produktivitas nasabah bisnis dengan solusi digital cash management BNIDirect. Terlebih, kondisi ekonomi pada periode pemulihan nasional menuntut transformasi digital yang komprehensif dari semua pelaku ekonomi.

Dalam upaya ini, BNI sukses menjadi salah satu pemenang dalam Marketeers Editor’s Choice Award 2022 kategori Seamless Financial Platform of the Year.

BNI dinilai mampu menggelar kampanye marketing kreatif, membangun inovasi, melakukan customer engagement, hingga merilis produk dan layanan yang impactful yang tidak biasa dan berdampak pada bisnis perusahaan.

Penghargaan ini diserahkan oleh Editor in Chief Marketeers Sigit Kurniawan kepada General Manager Divisi Solusi Wholesale BNI Indra Gunawan di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Dalam keterangannya, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan BNI telah mendukung nasabah selama lebih dari sepuluh tahun, khususnya dalam menciptakan proses keuangan bisnis yang efisien dengan BNIDirect.

Perseroan mengedepankan tiga fungsi utama yakni collection management, liquidity management, dan payment management yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi web based atau pun mobile.

“Kami berterima kasih atas penghargaan terhadap solusi digital BNIDirect. Tentunya layanan yang selama ini telah banyak membantu nasabah selalu kami tingkatkan untuk terus mendorong kinerja pemulihan kinerja bisnis lebih kuat dan berkelanjutan di era digitalisasi ke depannya,” katanya.

Okki melanjutkan, BNIDirect merupakan solusi yang tepat untuk membantu nasabah dalam pengelolaan cash flow keuangan, memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan dapat dilakukan dengan optimal melalui manajemen likuiditas.

BNIDirect dengan kapabilitas baru memudahkan nasabah dalam mengidentifikasi arus kas masuk, memantau likuiditas, dan melakukan seluruh keperluan transaksional termasuk cash management, garansi bank, financial supply chain management, trade finance, foreign exchange trading dan layanan transaksi lainnya hingga pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Solusi digital ini juga termasuk dalam penyelesaian pembayaran kewajiban dan aktivitas transaksional lainnya, baik yang bersifat single maupun massal dengan frekuensi dan volume transaksi yang besar. Executive dashboard BNIDirect juga mampu mengkonsolidasikan semua aspek finansial dan informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan.

“Terdapat pula Online open account yang sudah telah dapat digunakan pengguna BNIDirect agar dapat langsung membuka rekening giro dan deposito. Untuk mempercepat nasabah dalam menikmati layanan ini, BNI juga telah menyediakan online onboarding system,” pungkasnya.

Adapun, sampai dengan Agustus 2022 volume transaksi BNI Cash Management mencapai Rp3.567 triliun atau tumbuh sebesar 37% secara tahunan (YoY), dimana 80% volume transaksi tersebut dikontribusikan dari platform BNIDirect yang mencapai sebesar Rp2.838 triliun, atau tumbuh 42% YoY. (*/r)