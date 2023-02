Aneka Produk KPR bjb, Pilihan Menarik untuk Bantu Pembelian Rumah

BANDUNG – Bank bjb menawarkan beragam jenis produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fasilitas kredit yang berguna untuk membantu nasabah atau non nasabah saat berencana membeli rumah/properti.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan, fasilitas KPR dari bank bjb (bjb KPR) sebagai solusi untuk membantu pembiayaan kepemilikan properti atau properti usaha, baik itu pembelian kondisi baru atau bekas (second).

“Selain itu, dalam bjb KPR tersedia pula pembiayaan untuk Refinancing/Multiguna, Take Over-XTRA, Top Up, dan Membangun. Nikmati juga produk-produk spesial lainnya yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Anda,” paparnya.

Di bawah ini ada 5 jenis produk dalam layanan bjb KPR sebagai pengenalan dan pilihan sebelum nasabah atau non nasabah membeli properti, antara lain:

bjb KPR

Produk bjb KPR yang utama ini, dapat dimanfaatkan para debitur atau calon debitur untuk mewujudkan beragam tujuan sesuai kebutuhannya. Tujuan pembiayaan kredit yang bisa dilayani cukup beragam, yaitu:

a. Pembelian Rumah

Miliki properti pribadi atau properti usaha idaman berupa rumah tapak, apartemen, ruko, rukan dan lainnya, baik baru (primary) maupun bekas (secondary) dari pengembang atau perorangan.

b. Multiguna

Ingin renovasi rumah? Atau butuh dana tunai untuk keperluan konsumtif lainnya? Penuhi segera berbagai kebutuhan Anda dengan bjb KPR.

c. Take Over XTRA

Pindahkan segera KPR Anda dan dapatkan dana tunai untuk kebutuhan konsumtif lainnya

d. Membangun

Punya tanah tapi dana terbatas? bjb KPR solusi tepat dan cepat untuk membangun rumah impian Anda.

e. Top UP

Top Up KPR Anda sekarang dan dapatkan dana tunai dengan proses cepat dan mudah hanya di bjb KPR.

bjb KPR Flexi

Jenis produk KPR dari bank bjb berikutnya, yakni bjb KPR Flexi. Produk yang dibuat khusus bagi yang membutuhkan flexibilitas dalam perencanaan keuangan. Dengan bjb KPR Flexi cukup bayar bunganya saja setiap bulan dan pokok pada akhir periode. Lalu nikmati rendahnya cicilan setiap bulan dengan jangka waktu hingga 5 tahun.

bjb KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi)

bjb KPR Sejahtera FLPP diperuntukkan guna pembelian rumah bersubisidi. Dalam pembiayaan rumah bersubsidi ini, bank bjb bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk mewujudkan rumah idaman, khususnya rumah tapak atau rumah susun.

Keunggulan bjb KPR Sejahtera FLPP disalurkan dengan suku bunga rendah sepanjang tenor. Sehingga cicilannya pun ringan dan jangka waktu yang panjang untuk

Di dalamnya pun terdapat beberapa fitur menarik, antara lain Bunga Fix 5% sepanjang tenor; Uang muka minimal 5%; Jangka waktu panjang hingga 20 tahun; Bebas Pajak PPN; Bebas biaya asuransi; dan Harga hunian sangat terjangkau.

bjb KPR Gaul

Selanjutnya, ada bjb KPR Gaul (Griya Untuk Millenial) yang dirancang spesial bagi anak muda generasi milenial dengan fix income atau minimal penghasilan Rp3 juta, sudah termasuk join income. Bertujuan untuk mewujudkan rumah idaman sesegera mungkin.

bjb KPR Gaul diperuntukkan bagi nasabah perorangan dengan rentang usia milenial dari 21 tahun sampai dengan 35 tahun. bjb KPR Gaul juga memiliki bunga kompetitif dengan jangka waktu pinjaman (tenor) hingga 25 tahun.

Kemudian persyaratan dan ketentuan dalam pengajuannya juga cukup mudah dan proses cepat. Seperti uang muka minimal 5%, bebas biaya administrasi, dan ditambah diskon biaya provisi sebesar 25%.

bjb KPR Lelang

bjb KPR Lelang merupakan fasilitas kredit dari bank bjb yang cocok bagi para investor atau calon debitur yang ingin memiliki rumah idaman melalui Program Lelang. Baik itu lelang dari bank bjb ataupun bank lain.

Fasilitas kredit bank bjb ini, bisa dieproleh dengan cicilan rendah serta jangka waktu panjang. Tujuannnya untuk berbagai macam pembelian properti pribadi atau properti usaha, seperti rumah tapak, rumah toko, toko, kantor, dan lainnya.

Informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan bank bjb, dapat mendatangi langsung Kantor Cabang bank bjb terdekat atau menghubungi layanan 24 jam bjb Call 14049. (*/r)