All New Honda Vario160 Sabet Gelar Motor Terbaik di Indonesia Jakarta

JAKARTA – All New Honda Vario 160 dinobatkan sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia atau “Bike of The Year” pada ajang penghargaan Otomotif Award 2022 pada Jumat (01/04). Hadir dengan penyematan mesin terbaru, desain dan beragam teknologi tinggi di kelasnya, All New Honda Vario 160 menjadi jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

Selain meraih penghargaan Bike of The Year, All New Honda Vario 160 juga meraih penghargaan lain yaitu sebagai sepeda motor tipe medium skutik terbaik atau Best Medium Skutik 150-160cc pada ajang Otomotif Award 2022.

All New Honda Vario 160 memberikan sebuah energi dan gaya baru dalam revolusi desain, teknologi dan fitur canggih yang disematkan sesuai gaya berkendara masa kini. Model skutik ini mengekspresikan premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

Berbekal mesin performa tinggi kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan menjadikan skutik premium sporti ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal dan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian.

Marketing Director PT Astra Honda Motor Thomas Wijaya menyampaikan All New Honda Vario 160 dihadirkan bagi konsumen yang ingin membawa hidup ke tingkat yang lebih tinggi. Model terbaru ini didesain dan dikembangkan untuk memperkuat kesan “Bigger, Greater, and Prouder”.

“Terima kasih kepada tim Tabloid Otomotif atas apresiasinya terhadap All New Honda Vario 160 sebagai Bike of The Year pada ajang Otomotif Award 2022. Apresiasi ini semakin memotivasi kami dalam berkomitmen untuk selalu berupaya menghadirkan produk dan layanan purna jual sepeda motor terbaik untuk konsumen di Indonesia,” ujar Thomas.

Selain meraih dua penghargaan untuk Alla New Honda Vario 160, sepeda motor produksi AHM lainnya juga berhasil menyabet empat penghargaan pada kategori lainnya. All New Honda BeAT berhasil meraih peringkat tertinggi pada kategori Low Skutik. Pada kategori High Skutik 150-160cc Honda PCX 160 terpilih sebagai pemenang dan Honda Forza juga turut meraih peringkat pertama pada kategori High Skutik 250cc. Sedangkan pada segmen motor sport, All New Honda CB150R Streetfire berhasil meraih penghargaan Best Sport Naked 150.

Otomotif Award 2022 memberikan penghargaan kepada sepeda motor yang dipasarkan di Indonesia dengan 7 faktor penilaian, yakni desain, fitur dan teknologi, performa, konsumsi bahan bakar, posisi berkendara, harga serta faktor kebaruan dari sebuah produk. (*/r)