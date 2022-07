PTPN Group Persiapkan Aksi Korporasi

PONTIANAK – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII menggelar Sosialisasi Aksi Korporasi PTPN Group, Rabu (13/7). Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan perusahaan dalam melaksanakan transformasi bisnis melalui aksi korporasi yang akan segera direalisasikan.

Direktur PTPN XIII, Rizal H Damanik, menilai transformasi bisnis bukan lagi menjadi pilihan tapi merupakan keharusan agar perusahaan bisa bertahan dan menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Aksi Korporasi dilakukan guna mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

“Aksi Korporasi ini mendukung di dalam mengakselerasi semua kegiatan operasional kita. Apalagi potensi PTPN XIII sangat luar biasa,” katanya.

Direktur SDM Holding Perkebunan PTPN III (Persero), Seger Budiarjo mengatakan sudah banyak Aksi Korporasi dan transformasi BUMN, mulai dari merger Bank Syariah, merger Pelindo, pembentukan holding pangan, dan lain sebagainya. Aksi korporasi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era saat ini. PTPN Group juga perlu melakukan aksi korporasi tersebut agar mampu beradaptasi dengan perubahan industri.

“Struktur masa depan PTPN Group akan lebih simpel lagi,” ungkapnya.

Secara sederhana struktur akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Palm Co, PT Sinergi Gula Nusantara/Sugar Co, dan Supporting Co. Bagian Palm Co dimana perusahaan fokus sawit memenuhi pasokan minyak goreng curah nasional, dan standarisasi produksi CPO. PT Sinergi Gula Nusantara, fokus pada modernisasi produksi gula untuk memenuhi konsumsi gula Indonesia. Sementara Supporting Co akan menitikberatkan komoditas lain dan non komoditi (dalam proses kajian).

PTPN XIII dikatakannya akan masuk bagian Palm Co. Dari kajian yang telah dilakukan, terdapat dampak terhadap organisasi Palm Co dan penataan jumlah tenaga kerja. Dampaknya, adalah penambahan Head Office sebagai pusat kendali operasional entitas akibat aksi korporasi yang membawahi seluruh Kantor Regional.

“Dalam menjalankan fungsi operasional Kantor Direksi, yang dalam kajian berubah menjadi Kantor Regional, akan mempertahankan komposisi tenaga kerja sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, operasional unit kerja terutama unit produksi tidak akan terdampak secara signifikan,” tukasnya.

Sementara itu Komisaris Utama PTPN XIII, Jul Effendi menilai aksi korporasi tersebut menjadi pedoman dan semangat dalam mengakselerasi kinerja perusahaan. “Semoga ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan untuk menjadi PTPN Group juara yang berlandaskan Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif),” ucap dia. (sti/ser)