Rangkaian Workshop Ramah Disabilitas di 10 kota Indonesia

PONTIANAK – Lokalate sebagai brand minuman kopi Indonesia yang unik dan #SobatMelekGue bagi anak muda dalam aktivitas sehari-hari, memperingati hari jadinya yang ke-4 dan menghadirkan Lokalate 4th Menginspirasi: Pekan Melek Inklusivitas 2022, rangkaian workshop ramah disabilitas di 10 kota seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen serta konsistensi Lokalate yang selama 4 tahun mendukung berbagai topik yang mendukung perkembangan #sobatmelekgue seperti beasiswa, karir, bisnis, finansial hingga inklusivitas.

Diadakan mulai 14 hingga 16 Oktober 2022, acara ini secara inklusif terbuka untuk semua orang dan ramah bagi teman-teman disabilitas.

#SobatMelekGue yang merupakan panggilan akrab bagi anak muda Indonesia yang tumbuh bersama Lokalate dapat hadir secara luring di NutriHub, Community Hub Nutrifood – produsen dari Lokalate, ataupun mengikuti secara daring dan hybrid pada 4 workshop spesial yang menghadirkan juru bahasa isyarat.

Yesaya Christian, Brand Manager Lokalate mengatakan, “Lokalate sebagai #SobatMelek anak muda di Indonesia dalam beraktivitas sangat bangga dapat merayakan hari ulang tahun (HUT) nya yang ke-4. Selama 4 tahun terakhir, kami mengamati bahwa anak muda Indonesia perlu lebih melek akan berbagai topik yang mendukung perkembangan mereka dalam mempersiapkan masa depan. Salah satu topik yang menjadi fokus lokalate adalah isu inklusivitas. Dengan lebih banyak memberikan perhatian dan kontribusi bagi perkembangan anak muda dengan disabilitas, maka teman disabilitas tidak hanya setara bahkan sangat mungkin memiliki prestasi dan berdaya. Untuk itu, pada HUT ke-4nya, Pekan Melek Inklusivitas 2022 hadir sebagai wadah peningkatan kapasitas anak muda yang dikemas dalam rangkaian workshop ramah disabilitas.”

“Enam bidang workshop siap bikin anak muda Indonesia melek, baik di bidang karir, bisnis, finansial, beasiswa, inklusivitas, dan kepemimpinan. Seluruh anak muda maupun teman-teman disabilitas dapat mengikuti rangkaian acara ini. Enam kegiatan yang berlokasi di Bali, Malang, Manado, Medan, Pekanbaru, dan Palembang akan dilakukan secara luring sedangkan 4 kegiatan yang berlokasi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bandung akan dilakukan secara hybrid dan menghadirkan juru bahasa isyarat yang dapat membantu para disabilitas memahami workshop. Tentunya sambil mengikuti workshop, teman-teman dapat ditemani rasa unik Lokalate sebagai #SobatMelek anak muda,” tambah Yesaya Christian.

Melek karir akan diadakan bersama Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin) bertempat di Jakarta membahas pembuatan curiculum vitae yang dibawakan Paulina Nina Listriyani (HR Asscociate Nutrifood) dan I Made Wikandana (Disability Inclusion Officer at UNICEF Indonesia); serta membahas personal branding yang akan dibawakan Iqbal Darmawan (Top 15 The New L-Men of The Year 2020, Founder @caldarechamp dan Okky Alparessi (Winner The New L-Men Of The Year 2020, Founder @warnalain.id).

Melek bisnis akan diadakan di Yogyakarta membahas berdaya dan berkarya lewat wirausaha, menghadirkan Wiwin Sugandi (owner Hebit Food) dan Vany Septiana (Ketua Seksi Diklat & Training, Pusat Rehabilitasi YAKKUM).

Melek beasiswa akan diadakan di Surabaya bersama Tatuli Surabaya dan Think Indonesia mengangkat tema beasiswa untuk semua, dan menghadirkan Lingga Wishnu Pratama S.M. (Indonesia Scholarship Center).

Melek Finansial akan berkaitan dengan bisnis bertempat di Bandung bersama Bumi Disabilitas membahas Prepare Your Financial for Future yang dibawakan oleh Azkia Qatrea Rebia (CMO of Beyond Indonesia), Naura Bramasti (CEO of Beyond Indonesia) dan Melvin Mumpuni (CEO Finansialku).

Mengutip Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesa, penyandang disabilitas harus diberi peluang, penghargaan dan kesempatan untuk memiliki derajat yang sama1.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas juga harus berkontribusi untuk menghadapi masa depan.

Empat tahun bergerak di Industri makanan dan minuman, Lokalate banyak ajak anak muda Indonesia jadi generasi yang melek akan banyak hal untuk bangun negeri lewat banyak program unggulannya.

Rumah Lokapreneur, program pendampingan oleh tim management Nutrifood yang didukung Kemenparekraf bikin para entrepreneur muda semakin melek bisnis.

Lokalate turut mengembangkan anak muda lewat pendidikan melalui program bersama WISH Festival, program magang kampus merdeka oleh Kemendikbudristek, dan berbagai webinar seru yang sesuai dengan kebutuhan anak muda.

Lokalate juga mendukung berbagai kompetisi E-Sport yang sedang berkembang di kalangan anak muda dan virtual race berkolaborasi dengan Ninety Nine Virtual Race dan Wonderful Indonesia yang berhasil memecahkan rekor muri.

Lokalate 4th Menginspirasi: Pekan Melek Inklusivitas 2022, sebagai workshop ramah disabilitas akan hadir pula di 6 nutrihub lainnya, bekerjasama dengan berbagai komunitas.

Nutrihub Manado bekerjasama dengan Komunitas Tuli Peduli Bitung (Kaleb) Sulawesi Utara (SulUt), Gerakan Kepedulian Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) SulUt dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) SulUt membahas how to achieve your dream to be an entrepreneur.

Nutrihub Palembang bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia membahas pemasaran melalui digital. Nutrihub Pekanbaru bekerjasama dengan Kutilang Riau dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Riau membahas pengembangan diri dan semangat menginspirasi.

Nutrihub Bali bekerjasama dengan Dnetwork Bali membahas Disability and Inclusion: How to Be Inclusive. Nutrihub Medan berkolaborasi dengan GenBi Sumatera Utara membahas peningkatan pengalaman karir. Nutrihub Malang juga turut berpartisipasi membahas kepemimpinan yang inklusif atau inclusive leadership. (*/r)