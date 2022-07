Bank Kalbar Berpartisiasi dalam Kegiatan FEKDI 2022 di Bali

BALI – Direktur Umum Bank Kalbar H. Dedi Syafriadi, S.H., M.M hadiri kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, yang diadakan di Hotel Westin Nusa Dua – Bali, Rabu (13/7).

FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian dengan didukung oleh kementerian-lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Aida S Budiman selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan dilanjutkan dengan talks sessions dengan pembahasan “Acceleration of Digital Innovation Through The Implementation of Payment Integration” sebagai narasumber Batara Sianturi (Chairman PERBINA), Timothy Utama (Information Technology Director, Bank Mandiri), Vincent Iswara (CEO DANA), Leontinus Alpha E (Director, Tokopedia) dan “Digital Payment Initiative to Support Sustainable Economy” dengan narasumber Dina Artarini (AFTECH), Handayani (ASPI), Budi Gandasoebrata (KADIN), Miguel Angel Soriano (Financial Institutions Group (FIG) Asia) serta Hendri Saparini (ISEI).

Direktur Umum Bank Kalbar, Dedi Syafriadi, S.E., M.M. menyambut baik kegiatan yang yang diselenggarakan Bank Indonesia Bersama Kementerian Perekonomian tersebut. “Sinergi dan kolaborasi digitalisasi sangatlah penting untuk indonesia agar kita dapat mampu bersaing secara global”ujarnya.

Dedi Syafriadi mengatakan Bank Kalbar sebagai Bank Daerah Bank tentunya sangat mendukung Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mewujudkan ekonomi digital nasional guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Kalbar juga saat ini terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis digital agar memudahkan masyarakat dalam bertransaksi khususnya nasabah-nasabah setia Bank Kalbar” jelasnya. (sti/r)