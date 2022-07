BRI Bawa Pekerja Berprestasi di daerah Terima Penghargaan Internasional

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mendapatkan dua penghargaan bertaraf internasional pada Rabu (6/7) yaitu Direktur Utama BRI Sunarso sebagai The Best ‘SME Banker of The Year’ dan BRI sebagai ‘The Best Treasury & Working Capital – SME’ dari The Asset Triple.

BRI mengapresiasi kinerja yang sangat baik atas kontribusi Insan BRILiaN terhadap pencapaian bisnis perseroan yang ditunjukkan dengan mengikutsertakan Mantri, Kepala Unit (Kaunit), Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Relationship Manager (RM), dan SMEC (Small, Medium, Enterprise & Comercial) Head untuk turut hadir menyaksikan dan menerima award bertaraf internasional The Asset Triple A secara langsung di Singapura.

Insan BRILiaN atau pekerja BRI yang turut hadir menerima dan menyaksikan langsung penyerahan penghargaan tersebut pun memberikan pesan dan kesannya. Muhammad Ilham selaku Kepala Unit dari BRI Unit Kerja Plampang, Kantor Cabang Sumbawa Besar, Kantor Wilayah BRI Denpasar mengatakan sangat bangga dapat hadir dan menyaksikan secara langsung penyerahan penghargaan dari The Asset Triple A.

“Ini merupakan kebanggaan bagi seluruh Insan BRILiaN, khususnya bagi saya yang sudah diberikan kesempatan oleh BRI untuk bisa menyaksikan penyerahan penghargaajn secara langsung,” ujarnya penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, Riris Dani Hermawan, selaku Mantri dari BRI Unit Kerja Sampang, Kantor Cabang Cilacap, juga mengatakan bahwa pihaknya bahagia dan bangga dapat ikut berperan sebagai salah satu bagian dari BRI. Menurutnya, hal ini menjadi apresiasi dari lembaga bertaraf internasional yang menilai secara langsung dan independen kinerja BRI.

“Sebagai Insan BRILian, saya merasa senang dan juga bangga karena BRI mendapat dua penghargaan internasional sekaligus. Selamat untuk Bapak Sunarso dan untuk BRI kami tercinta. Kami selaku Insan BRILian merasa diakui oleh dunia internasional,” tuturnya.

Kemudian, ada Manda Handika Candra selaku Mantri dari BRI Unit Kerja Karang Ploso, Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh Insan BRILiaN atas prestasi membanggakan yang telah diraih melalui ajang internasional The Asset Triple A Award. Ia berharap, hal ini dapat menjadi suntikan semangat baru untuk seluruh Insan BRILian.

“Luar biasa, kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan terus berjuang demi kemakmuran dan kejayaan BRI. Ayo kita berikan yang terbaik buat BRI, nanti BRI-lah yang akan memberikan lebih banyak kepada kita semua,” ungkapnya.

Senada dengan Manda, Helvis Candra selaku AMBM dari RO Pekan Baru, Kantor Cabang Bagansiapiapi juga mengajak seluruh Insan BRILian untuk selalu semangat dalam bekerja.

“Setiap prestasi yang kita berikan akan mendapat penghargaan dari BRI. Saya pribadi sungguh tidak menyangka akan mendapat penghargaan yang seperti ini. Untuk kawan-kawan tetap semangat bekerja dan berkarya. Maju terus BRI,” ujarnya.

Ada pula Wisnu Sumarwan, selaku Kepala Unit dari BRI Unit Kerja Sukanyamuk. Ia berharap penghargaan ini dapat mendorong motivasi Insan BRILian untuk terus memberdayakan UMKM demi kemajuan bersama.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sunarso atas penghargaannya. Semoga kami dan teman-teman UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang bersama-sama. Ayo yakin bisa,” kata Wisnu.

Dalam kesempatan tersebut, Meta Agus Santoso selaku RM (Relation Manager) SME BRI Jakarta Roxy, Kantor Wilayah Jakarta III berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Insan BRILiaN dalam berkarya ke depan.

“Semoga menjadi kebanggan kami dan rekan-rekan kami di unit kerja untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Saat ini, BRI diperkuat oleh lebih dari 120 ribu Insan BRILiaN di mana jumlah Mantri mencapai lebih dari 27.000 dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, penghargaan tersebut diperoleh BRI melalui beberapa tahap, mulai dari submission material untuk penilaian kategori penghargaan hingga proses penjurian melalui interview oleh dewan juri.

Dewan juri yang melakukan penilaian adalah Chito Santiago, Executive Editor The Asset dan Darryl Yu, Deputy Editor The Asset. Penilaian ini sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independenģ bonafit dan kredibel.

The Asset sendiri merupakan lembaga riset dan penerbit berita bisnis tentang industri keuangan Asia yang telah berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hongkong. The Asset mempublikasikan berita, analisa, dan wawasan penting yang ditujukan kepada komunitas pemimpin perusahaan dan pembuat keputusan keuangan secara independen. (*/r)