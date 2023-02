MMKSI Hadirkan Mobil Konsep Compact SUV Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023

JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan Mitsubishi XFC Concept, sebuah mobil konsep compact SUV pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang diselenggarakan pada 16 – 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Setelah sebelumnya diperkenalkan dalam debut global di Vietnam Oktober 2022 lalu, Mitsubishi XFC Concept hadir di Indonesia dengan tagline “New Xcitement Awaits You”, menyiratkan kehadirannya menjadi inspirasi kendaraan Mitsubishi Motors di masa depan yang akan memberikan pengalaman dan petualangan baru yang menanti di masa mendatang.

Mitsubishi XFC Concept merupakan compact SUV generasi selanjutnya yang menawarkan desain SUV “Silky and Solid” yang kuat dan mengesankan, interior kabin “Compact & Spacious” nyaman mempertegas posisi atas di kelasnya, serta tekonologi dan performa “Smart & Quality Comfort” canggih untuk mendukung petualangan kehidupan sehari-hari yang aman dan nyaman bagi para penggunanya.

“Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah konsep untuk mobil compact SUV yang menggabungkan keahlian dan lebih dari seratus tahun pengalaman Mitsubishi Motors dalam pengembangan kendaraan secara global. Hadir dengan tiga kelebihan utama, yakni desain yang silky dan solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior, untuk memberikan sebuah Xcitement baru.

Tidak perlu diragukan lagi, Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraannya yang menjadi ‘game changer’ di industri ini, yang juga telah mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global,” papar Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI.

Pada ajang IIMS 2023, MMKSI hadir di Hall-A Booth A1 seluas 1.040 m2 dengan tema “Life’s Adventure Park – Drive You to The New World Adventure”, melalui penekanan pada petualangan hidup sebagai inovasi yang berfokus pada kepuasan pengguna mobil Mitsubishi Motors yang dibagi pada tiga zona utama yakni “Daily Life’s Adventure”, “Wonderful Life’s Adventure”, dan “Tomorrow Life’s Adventure”.

Selain sorotan utama pada Mitsubishi XFC Concept yang hadir di zona “Daily Life’s Adventure” bersama dengan Mitsubishi Xpander, dan Mitsubishi Xpander Cross, MMKSI juga turut membawa lini kendaraan unggulan Mitsubishi Motors lainnya yang dipasarkan di Indonesia seperti Mitsubishi Pajero Sport, dan Mitsubishi Triton yang hadir pada area “Wonderful Life’s Adventure”.

Sementara pada zona “Tomorrow Life’s Adventure” MMKSI menampilkan After Sales Corner sebagai representasi dan display untuk layanan purna jual Mitsubishi Motors di Indonesia, pengembangan layanan melalui platform digital yang direpresentasikan oleh Mitsubishi Motors ID Corner, juga display unit kendaraan elektrifikasi, MinicabMiEV dan Outlander PHEV. Tidak ketinggalan pengunjung dan konsumen Mitsubishi Motors dapat memanfaatkan beragam promo dan penawaran menarik terkait penjualan hingga purna jual.

Rencana ke depan Mitsubishi Minicab-MiEV1 di Untuk Pasar Indonesia Mitsubishi Minicab MiEV1 sebagai model kendaraan listrik (BEV) niaga ringan Mitsubishi Motors yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan studi bersama lima partner di Indonesia dalam mendukung operasi bisnis mereka.

Di wilayah Jakarta studi bersama dilakukan dengan PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Gojek sebagai bagian dari GoTo Group, dan DHL Supply Chain Indonesia. Sementara itu untuk area Bali telah dilakukan dalam agenda EV Joint Project untuk mendukung operasional salah satu perusahaan yang bergerak penunjang pariwisata yaitu Be Sanur.

Studi bersama yang telah dilakukan menunjukan hasil yang memuaskan dalam kaitan untuk mendukung bisnis secara efektif dan efisien, sehingga Mitsubishi Motors akan segera siap untuk menginisiasi segmen pasar baru yang sangat berbeda untuk BEV komersil di Indonesia, tidak hanya untuk menjual, namun juga memproduksi model Minicab-MiEV1 di fasilitas produksi PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Hal ini akan mengukuhkan Mitsubishi Motors sebagai brand otomotif Jepang yang memulai produksi lokal untuk BEV.

Tentang Mitsubishi XFC Concept

▪ Konsep Desain “Silky & Solid”

Desain Mitsubishi XFC Concept memberikan kesan elegan dan desain yang mengalir harmonis dengan soliditas yang kuat. Sejalan dengan filosofi desain “Robust & Ingenious” dari Mitsubishi Motors, Mitsubishi XFC Concept menggabungkan aura SUV yang kompak namun kuat, dan mengesankan dengan permukaan ramping yang membentuk satu aliran yang terhubung, mulai dari emblem tiga berlian di bagian depan, memanjang ke sisi samping, hingga bagian belakang. Hal ini memberikan profil yang stylish dan sporty agar sesuai dengan pemandangan kota di Kawasan ASEAN.

Selain itu dengan peningkatan handling di jalan dengan permukaan kasar berkat ground clearance yang tinggi dan roda berdiameter besar, Mitsubishi XFC Concept mengekspresikan ketangguhan dan kelincahan serta menampilkan gaya SUV otentik yang menonjol di pemandangan luar ruangan.

Di bagian depan, konsep “Dynamic Shield” yang mengekspresikan kinerja dan perlindungan, telah berkembang. Lampu depan berbentuk “L” di bagian atas unit lampu depan berpadu dengan Daytime Running Light (DRL) yang berbentuk seperti kisi-kisi di di bagian bawah untuk menyala dalam bentuk “T” yang ikonik yang menunjukan kesan luas. Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare fender depan dan belakang serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV. Seperti bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi lampu belakang berbentuk “T” untuk menciptakan desain yang menonjolkan keluasan dan stabilitas.

▪ Interior Kabin “Compact & Spacious”

Interior Mitsubishi XFC Concept menawarkan kemudahaan pengoperasian dan kenyamanan, yang sangat penting untuk sebuah SUV. Panel instrument mengadopsi desain bertema horizontal, sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar sekaligus meningkatkan visibilitas ke depan.

Sementara itu, desain dinamis yang terbentang dari panel instrument hingga door trim, serta serangkaian bantalan empuk, memberikan kesan kedap dan perlindungan untuk menciptakan interior yang aman dan nyaman. Desain Mitsubishi XFC yang canggih, dengan bodinya yang terkesan ringkas, juga dirancang untuk mampu mengakomodasi utilitas dengan kargo yang cukup luas.

▪ Teknologi dan Performa “Smart & Quality Comfort”

Mitsubishi XFC Concept dirancang untuk kemudahan pengoperasian, memberikan visibilitas ke depan yang baik, persepsi yang mudah tentang dimensi kendaraan, dan handling yang mulus. Teknologi canggih yang dibenamkan pada head unit intuitif berukuran besar untuk mengintegrasikan tampilan digital penuh dan tampilan tengah yang dapat menunjukkan navigasi, kondisi permukaan jalan, dan informasi lain yang diperlukan oleh pengemudi memberikan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman sekaligus mengekspresikan rasa nyaman.

Melalui ground clearance yang tinggi dan empat mode berkendara – Normal, Wet, Gravel, dan Mud, – Mitsubishi XFC Concept menawarkan rasa berkendara yang menyenangkan, aman, dan nyaman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan. Mode berkendara baru yakni “Wet Mode”, yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motors, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN, seperti kondisi jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba.

Jadwal Roadshow Mitsubishi XFC Concept di Indonesia

Tidak hanya di IIMS 2023, MMKSI juga akan memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept kepada masyarakat yang lebih luas di seluruh Indonesia, melalui kegiatan roadshow di 6 (enam) kota besar di Indonesia sepanjang Maret hingga April 2023. Kami mengundang Anda untuk dapat datang dan menyaksikan kehadiran Mitsubishi XFC Concept di kota Anda.

Berikut merupakan jadwal roadshow dan kota yang akan dikunjungi Mitsubishi XFC Concept:

No Kota Tanggal Lokasi Event 1 Pekanbaru 5 – 7 Maret 2023 Mall Living World Mitsubishi Motors Auto Show 2 Medan 10 – 12 Maret 2023 Mall Centre Point Medan 3 Palembang 16 – 18 Maret 2023 Mall Palembang Trade Centre 4 Bandung 22 – 24 Maret 2023 Mall Paskal 23 5 Surabaya 27 – 29 Maret 2023 Mall Tunjungan Plaza 6 6 Semarang 31 Maret – 2 April 2023 Mall City Paragon

Untuk mendapatkan informasi dan gambaran lebih lengkap mengenai Mitsubishi

XFC Concept, silahkan kunjungi special page di website resmi MMKSI melalui tautan

berikut: https://mitsubishi-motors.co.id/iims-2023 dan di aplikasi Mitsubishi

Motors ID pada tautan berikut: http://bit.ly/MitsubishiApps.