BRI Antarkan UMKM Indonesia ke New York (NY) NOW 2023

JAKARTA – Setelah sukses menggelar BRILIANPRENEUR ke-4 di Bulan Desember tahun 2022, pada awal tahun 2023 BRI mengajak nasabah UMKM binaan alumni Brilianpreneur mengikuti event Internasional New York (NY) NOW 2023 (Fall Session) yang akan diselenggarakan di Bulan Agustus nanti.

Pada tahapan awal, telah terpilih 25 UMKM Alumni yang produknya merupakan kategori kriya diikutkan dalam kegiatan kurasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Brilian Center, BRI Jakarta dengan menghadirkan Kurator dari Amerika Serikat, Jeniffer Isaacson.

Dalam rangkaian kurasi ini, Jennifer memberikan seminar dalam upaya mempersiapkan partisipasi UMKM Alumni Brilianpreneur dalam NY NOW 2023 yang akan dihadiri oleh beberapa Buyers kunci seperti Anthropologie, Macy’s, Bed Bath and Beyond, Bloomingdales, Homegoods, Target, Walmart, dan Urban Outfitters untuk mencari supplier berbagai produk terbaru.

Partisipasi BRI di NY NOW 2023 tersebut merupakan salah satu rangkaian acara road to UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2023. BRI Optimis produk-produk Alumni Brilianpreneur yang lolos kurasi dapat bersaing dengan produk lainnya dari berbagai negara. Terlihat dari showcase 25 UMKM dengan berbagai produk yang ditampilkan untuk mengikuti kurasi, antara lain Home Decor & Craft dan Accessories & Beauty, dimana mereka siap menyajikan keunikan, kualitas dan kisah dibalik produk, bahan baku serta material ramah lingkungan hingga pemberdayaan perempuan maupun masyarakat pada proses produksinya.

Serangkaian acara pre-event yang dilaksanakan meliputi kurasi, seminar hingga one on one consultation dengan Jennifer Isaacson yang dilaksanakan dalam event “MSMEs goes to New York NOW 2023”. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan asistensi maksimal kepada UMKM peserta Kurasi hingga dapat meningkatkan kualitas produk kriya sehingga dapat menampilkan produk UMKM terbaik dari Brilianpreneur.

Keikutsertaan BRI dalam ajang tersebut mencerminkan komitmen BRI untuk terus mendampingi pelaku UMKM agar bisa berkembang hingga menembus pasar internasional (go global). Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung UMKM termasuk Alumni Brilianpreneur terpilih untuk mengikuti kurasi oleh Kurator AS sehingga kualitas produk UMKM yang terpilih mengikuti event NY NOW 2023 betul-betul mampu bersaing secara international.

“Hal ini merupakan wujud komitmen BRI bagi UMKM Indonesia agar dapat terus memperluas pasarnya hingga ke pasar global. Hari ini kami melakukan kurasi Bersama Jennifer Isaacson sebagai upaya mendapatkan peserta yang layak diikutkan dalam NY NOW 2023, para UMKM dapat berkonsultasi langsung kepada Jennifer terkait dengan produknya dan kesesuaian dengan trend pasar Amerika Serikat,” imbuh Amam.

Dalam kesempatan yang sama, Jeniffer Isaacson juga memberikan seminar kepada 25 UMKM terpilih dengan 5 (lima) topik menarik yaitu 1. Trends, inspiration and design; 2. Branding, logo, and merchandising; 3. Market readiness & NY NOW; 4. Workshop explained; (pengaplikasian topik 1 – 3 terhadap usaha UMKM yang saat ini berjalan) dan 5. One on one consultation & product. Dengan seminar tersebut diharapkan UMKM dapat semakin termotivasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas usaha, berbagi pengalaman, tahu penggunaan teknologi terbaru, dan mampu bersaing dengan kompetitor. (*/r)