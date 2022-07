BRI Jalin Kolaborasi Bersama Pertamina Lubricants Luncurkan Aplikasi POWER

JAKARTA – Dalam mendukung visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk menjadiThe Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion, BRIterus melakukan transformasi digital. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui kerja sama BRI dengan PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan Subholding Commercial & Trading Pertamina.

Bentuk kolaborasi tersebut berupa peluncuran aplikasi POWER (Pertamina Owner and Mechanic Reward) dengan fitur terbaru BRI CBM (Corporate Billing Management) untuk outlet (bengkel) Pertamina.

Peluncuran dilakukan oleh CEO Regional BRI Padang Narto Laksono dan Twk Rizma Harfan selaku Vice President Infrastructure, Transportation, Oil& Gas Division BRI,Direktur Utama PTPL Werry Prayogi, danDirektur Keuangan PTPLCatur Dermawan.

Secara terpisah, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, transformasi digital sebagai fokus BRI terus digenjot dalam rangka beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Peluncuran POWER ini menjadi salah satu bentuk digitalisasi proses bisnis secara real time,” ujarnya.

Melalui integrasi BRI CBM dengan aplikasi POWER, akan mempermudah transaksi pembayaran outlet,serta berkontribusi terhadap pengelolaan transaksi keuangan yang lebih efisien dan tepat waktu.BRI CBM memberikan fleksibilitas kepada para pemilik outlet untuk melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, termasuk transaksi yang dilakukan di hari libur.

Di samping itu, kerjasama integrasi aplikasi POWER dengan produk BRI ini adalah bukti keseriusan kedua perseroan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.Sebagai informasi, Aplikasi POWER sudah diunduh lebih dari 50 ribu pengguna di PlayStore.

Aplikasi tersebut digunakan oleh outlet kendaraan yang telah menjalin kerjasama dengan PTPL (mitra outlet) danoutlet resmi seperti Olimart, dan Enduro Express. POWER memiliki berbagai fitur yang memberikan kemudahan bagi outlet untuk melakukan pembelian pelumas Pertamina, memilih skema pembiayaan, melihat promo dan hadiah, serta bentuk rewards lainnya yang menguntungkan outlet.