Rayakan Kemerdekaan Republik Indonesia, tiket.com Gelar Independence Deals

Dorong Semangat Berwisata di Indonesia

INDONESIA – Dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus, tiket.com menggelar kampanye Independence Deals yang berlangsung selama 9 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 21 Agustus 2023. Program ini dapat dimanfaatkan bagi sobat tiket yang ingin mengoptimalkan ‘hari kejepit’ di tanggal 18 Agustus 2023 untuk berwisata mengunjungi destinasi Indonesia.

Dengan diskon utama yang mencapai 40% + ekstra diskon hingga Rp375.000 untuk semua produk, rangkaian program diskon ini diselenggarakan untuk mendorong semangat bangga berwisata turis Indonesia dengan hadirkan opsi terjangkau ke berbagai destinasi budaya dan alam di berbagai kota di Indonesia dengan kode promo TIKETID dan IDHOTELDOM untuk staycation di dalam negeri makin hemat.

Tahun ini, arti kemerdekaan bagi tiket.com pun makin spesial karena dimeriahkan dengan kerjasama antara tiket.com dengan Kemenparekraf RI edisi Terbang Jelajah #DiIndonesiaAja menggunakan kode promo khusus PESONAIDN. Masyarakat bisa dapatkan diskon senilai Rp50.000 untuk tiap transaksi tiket pesawat ke rute-rute favorit domestik Indonesia.

Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing, tiket.com, berkata, “Sebagai salah satu OTA dengan produk liburan terbanyak di Indonesia, tiket.com telah jadi platform terpercaya bagi sobat tiket untuk merencanakan perjalanan dan liburannya. Kemudahan untuk mencari tiket pesawat, akomodasi dan atraksi wisata dapat diakses dalam satu genggaman aplikasi. Bercita-cita jadi the most loved OTA, tiket.com senantiasa hadirkan beragam program promo customer-centric untuk selebrasi makna perjalanan, wisata, dan tamasya, terutama di masa kebangkitan pariwisata nasional. Kampanye Independence Deals hadir untuk merayakan kemerdekaan masyarakat untuk berliburan ke mana saja, khususnya di Indonesia” ungkap Maria Risa.

Berikut rekomendasi liburan domestik yang cocok untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia:

Pulau Padar, Labuan Bajo

Sambut kemerdekaan Indonesia dengan mengunjungi Pulau Padar, Labuan Bajo, yang memiliki pemandangan indah. Di pulau ini, sobat tiket dapat merasakan sensasi menaiki puncak Pulau Padar, berburu sunset, piknik, juga wisata bawah laut. Mumpung lagi di Labuan Bajo, sayang rasanya kalau tidak melihat satwa endemik komodo, asal Nusa Tenggara Timur! Turis dapat akhiri trip dengan snorkeling bareng Pari Manta di Manta Point, sekalian melihat prosesi tahunan pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut, pada Hari Kemerdekaan. Terbang ke Labuan Bajo kini hanya Rp Rp1.593.000 dengan menggunakan promo Independence Deals. Sobat tiket dapat jelajahi trip Labuan Bajo mulai dari Rp2.400.000. Untuk penginapan, deretan hotel cantik seperti Le Pirate Island mulai dari Rp1.200.000/kamar/malam, Mohini Resort, mulai dari RpRp845.749/kamar/malam, dan Loccal Collection Hotel, mulai dari Rp1.671.599/kamar/malam bisa menjadi pilihan sobat tiket.

2. Bunaken, Manado

Merayakan kemerdekaan di salah satu surga bawah laut Indonesia bisa menjadi pilihan top bagi sobat tiket. Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu spot diving ternama di Indonesia yang menyimpan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Di sini, penyelam bisa saksikan terumbu karang cantik dan bermacam-macam biota laut warna-warni. Dengan harga tiket promo pesawat Independence Deals mulai dari Rp2.477.000, sobat tiket sudah bisa terbang ke Manado. Selain diving, sobat tiket juga bisa snorkeling dan memberi makan terumbu karang, serta berjalan-jalan mengitari pulau. Rekomendasi deretan penginapan nyaman nan indah terdiri dari Bastianos Bunaken Dive Resort mulai dari Rp2.114.999-an/kamar/malam, Grand Luley Manado, mulai dari Rp583.320-an/kamar/malam, dan NDC Resort Manado, mulai dariRp516.962-an/malam.

3. Raja Ampat, Jayapura

Sempurnakan perayaan kemerdekaan dengan mengunjungi pesona surga di tanah Papua. Air laut sejernih kristal, pantai yang bersih, dan pulau-pulau yang eksotis membuat Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu diincar banyak orang. Dengan harga tiket promo independence deals mulai dari Rp5.126.000, sobat tiket sudah bisa tebang ke Jayapura. Destinasi wisata seperti Pulau Misool, Pantai Friwen, Star Lagoon, Wayag, dan Pasir Timbul juga jangan sampai terlewat. Untuk penginapan nyaman beserta pemandangan indahnya, sobat tiket dapat bisa bermalam diHamueco Raja Ampat Dive Resort,mulai dari Rp899.000-an/kamar/malam, D Coral Paradise Resort,mulai dari Rp1.614.000-an/kamar/malam, dan Meridian Adventure Marina Club and Resort, mulai dari Rp2.077.000-an/kamar/malam.

Detail promo untuk tiap lini produk:

TERBANG DENGAN MASKAPAI FAVORIT

Merdeka dari hiruk pikuk pekerjaan dan tenggat waktu ketat dengan terbang ke destinasi favorit dari program ini di antaranya seperti rute ke Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Medan, Balikpapan, Labuan Bajo, Banjarmasin, Makassar, Kendari, Manado, hingga Jayapura. Melalui program ini, sobat tiket dapat menikmati potongan harga untuk berlibur tanggal merah saat hari kemerdekaan dengan memanfaatkan diskon pesawat khusus edisi tiket.com bersama Kemenparekraf RI. Harga makin terjangkau walaupun high season dengan manfaatkan promo Independence Deals.

MERDEKA DARI KEPENATAN DENGAN OPSI AKOMODASI NYAMAN

Lepas penat dengan manfaatkan ribuan opsi staycation di hotel dan akomodasi domestik dengan berbagai fasilitas yang menenangkan pikiran dan menyejukkan jiwa. Properti terkenal seperti Kawana Hotel Padang, Selyca Mulia Hotel Convention & Shopping Centre Samarinda, Klapa Resort Uluwatu, Amartahills Resort & Hotel Malang, Horison Aziza Solo, hingga Black Lava Camp Kintamani Bali berikan diskon eksklusif dan harga spesial di tiket.com.

MAKIN BERDAYA DENGAN ANEKA RAGAM OPSI KEGIATAN SEMASA BERLIBUR

Merdeka dari kebosanan dengan atur itinerary liburan di kota destinasi berdasarkan tipe liburan ideal. Bagi penggemar jajanan lokal, eksplor kuliner legendaris lokal, bagi penggemar budaya, jelajahi rumah kultur yang berdiri. Bagi penggemar wisata alam, riset pemandu berpengalaman di tiket.com. Aktivitas semasa berlibur seperti Jatim Park 3, Sea World Ancol, GWK Bali, Solo Safari, Jakarta Bird Land Ancol, Pondok Indah Waterpark, hingga Museum Angkut jadi semakin murah dengan hadirnya kode promo TODOID di Independence Deals

OPSI BUS & SHUTTLE OPTIMALKAN PENGALAMAN SLOW TRAVELLING

Bagi penikmat slow travelling, bus dan shuttle dapat jadi pilihan yang mampu berikan pengalaman yang memuaskan jiwa. Keunikan pemandangan sepanjang perjalanan dapat jadi salah satu faktor mengapa berwisata dengan bis dan/atau shuttle digemari oleh masyarakat. Faktor berikutnya adalah harga terjangkau, terutama untuk rute bus Jakarta – Yogyakarta, Kudus – Jakarta, Jakarta – Surabaya, Makassar – Palu, hingga Jakarta – Padang mulai dari Rp250.000 dengan kode promo BUSID. Sedangkan untuk shuttle travel terdapat rute favorit Jakarta – Bandung, Bandung – Semarang, Bandung – Palembang, Yogyakarta – Semarang, hingga Bandung – Purwakarta yang makin murah dengan promo SHUTTLEID mulai dari Rp40.000.

“Kami ajak masyarakat untuk memanfaatkan promo Independence Deals untuk berbagai rencana perjalanan dan liburan menjelajahi Indonesia! Bulatkan tiketmu bangga berwisata di Indonesia, kapan saja, bersama OTA favorit Indonesia, tiket.com!” tutup Maria Risa.(*)